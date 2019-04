"El PSC no tiene un acuerdo con el Gobierno, que se investiguen los INA PAPERS", advirtió César Rohón (AUDIO)

Audio ABRIL 09- César Rohón



Aseguró que el Partido Social Cristiano se ha trasformado en la primera fuerza política en el país El asambleísta César Rohón, en una entrevista con Ecuadorinmediato, se refirió a las investigaciones que se están realizando en el Pleno de la Asamblea y aseguró que el Partido Social Cristiano (PSC) no tiene ningún tipo de acuerdo con el Gobierno. "Nosotros no hemos pactado nada con el régimen, apoyamos que se le investigue al presidente Moreno por los INA PAPERS".

Habló sobre los resultados electorales en las votaciones 2019, “Con mucho respeto decir que el Partido Social Cristiano es la primera fuerza electoral en el país. Las alianzas y los diálogos han fusionado bien. Creo que ese es el camino concertar, acordar y se puede ver la diferencia”. Recordó que Cynthia Viteri pudo alcanzar la alcaldía de Guayaquil con el 53% de los votos.

“Quito está muy fragmentado, Jorge Yunda consiguió la alcaldía con más del 20% de los votos”. Comentó que en la capital es necesario unir las diferentes fuerzas políticas y es asumir un compromiso. “Hay que tener un acuerdo para que se resuelvan los problemas en la sociedad”.

Rohón recalcó la importancia del compromiso del alcalde Jaime Nebot, “él se ha comprometido que a partir del 24 de mayo que deja su cargo ayudará a amigos y extraños. Lo que busca es compartir las experiencias de su trabajo de muchos años que han conseguido una mejora en Guayaquil”.

“No necesariamente este puede ser un recorrido pseudopresidencial”. Aclaró que Nebot no ha aceptado ser el candidato del partido en las próximas elecciones presidenciales. “Nosotros como movimiento queremos que él sea el candidato a la presidencia pero no ha dicho que no, pero tampoco ha dicho que sí”.

“Me parece muy bien que recorra el país y que sienta, palpe lo que es el Ecuador ahora”. Recordó que debido a su cargo el alcalde Nebot no había salido de su ciudad pero que ahora ya lo ha hecho y ha recorrido 74 ciudades, cantones, parroquias a lo largo del país en la campaña para las elecciones seccionales.

“Esto demuestra la movilidad y de la fortaleza física que tiene Jaime Nebot. El ejercicio es bueno y válido porque esa es la forma de hacer política”. Rohón se refirió a las dos perdidas que sufrió el PSC en Ambato y Machala.

“Así es la política. Por ejemplo, en Machala y El Oro no pasó lo que hicimos en el Ecuador. En el país concertamos y en esta provincia fuimos solos y perdimos las elecciones y es necesario hacer este tipo de lecturas”. Sobre lo que pasó en Ambato aseguró que ese caso fue una sorpresa.

“La ventaja que tenía Luis Fernando Torres hasta la semana antes de las elecciones era muy amplia. Estas son cosas de la política”. Comentó que esta son experiencias y este tipo de resultados deben tomarse en cuenta.

Indicó que el PSC no tiene ningún acuerdo con el Gobierno de Lenín moreno. “El Partido Social Cristiano tiene una actitud a favor de las transformaciones, hemos apoyado todos los proyectos de cambio positivo porque es necesario que el país salga adelante. Por eso es que hemos coincidido con varios partidos políticos en diferentes decisiones”.

“En el campo político vemos con buenos ojos la visita del Presidente a Guayaquil. Estas son lecturas importantes y esa relación ha sido denostada con el Primer Mandatario. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos un acuerdo de gobernabilidad con el Ejecutivo. Nosotros no tenemos ningún acuerdo”.

Sobre la realidad que vive el país aseguró que el 65% de los ecuatorianos votaron a favor, en la Consulta Popular del 2018, de la reinstitucionalización del país, la recuperación de los poderes, entre otros. “Este porcentaje voto para que un Consejo de Participación transitorio limpie todo lo que había pasado con el gobierno anterior”.

“La posición del PSC ha sido siempre que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora el soberano voto para elegir a que los miembros del CPCCS se escojan por elección popular y es lo que pasó. Hemos cumplido con el mandato soberano del pueblo y eso hay que respetarlo”.

Explicó que sí se busca eliminar el CPCCS pero para eso hay maneras legales. “Hay dos maneras de avanzar este proceso: el primero es desde el lado ciudadano, hay que recoger firmas para después ir a una consulta popular y que el pueblo se pronuncie y la otra reforma es por la vía constitucional en la Asamblea aplicando el artículo 442”.

“En esta opción se discute, se vota, se necesitan las dos terceras parte de la Asamblea, y también la reforma constitucional viene a través de una consulta popular. Es decir siempre hay que preguntarle al que manda”.

Sobre el tema de la Asamblea Constituyente para tratar estos temas comentó que “el Ecuador está atravesando un grave crisis y el país no tiene tiempo. En este tema primero en 15 días se debe convocar a la Asamblea Constituyente, luego se organiza todo, el pueblo debe votar por esto y después se instala la Constituyente”. Rohón comentó que hasta ese momento ya habrían pasado unos 6 meses.

“Luego hasta que la Asamblea de resultados y pasará otro año más. El Ecuador no tiene ese tiempo, por esa razón la reformas constitucionales están claras vamos a consultarle al puebloi y que decidan qué es lo que quieren”.

El asambleísta comentó que en los últimos tiempos el Ecuador ha ido de un lado a otro. “Antes la Asamblea Nacional tenía la potestad de nombrar cargos de los entes de control. Entonces vino una ola muy grande y dijeron se tenía que cambiar al poder ciudadano y se creó el quinto poder”.

“Eso después se convirtió en el instrumento de poder del gobierno, del Correísmo. Con esto se nombraron no a los mejores sino a los amigos del anterior régimen”. Sobre el tema del control ciudadano del poder, “yo pienso que las veedurías deben mantenerse. No se está discutiendo eso, sino que en el Pleno se está hablando sobre la participación ciudadana sobre la manera que se ha hecho en los últimos años, que no funciona”.

Comentó que lo que se propone es que la nominación de los cargos sean escogidos por la Asamblea Nacional. “Lo que se puede ver con los concursos es que no fueron fructíferos, por ejemplo, Carlos Pólit, esta personas sacó 100/100 en su examen pero al final del día no controló nada”.

Sobre el tema de investigación a la presidenta de la Asamblea Elizabeth Cabezas, comentó que esta en proceso el caso. “El PSC es el de siempre, cuando se presentó el pedido de investigación nosotros votamos a favor y lo hicimos con los correístas. En el nuevo segundo intento es que toda la Asamblea vota por la investigación. Apoyamos todos los proyectos de cambio positivo vengan de donde vengan”.

“El tema de la investigación es algo necesario y nos ratificamos en esto”.

Sobre la investigación por parte de la Asamblea al Presidente de la República, Lenin Moreno, dijo que se está apoyando igual, “nosotros votamos a favor de que se investigue los INA PAPERS”.

“Primero hay que ver el informe y si este tiene pruebas documentadas nosotros votaremos para que se avance un juicio político”, dijo sobre Cabezas

Sobre las frases soeces que dijo Cabezas refiriéndose a los socialcristanos aseguró que, “la que tiene que responder es la Presidenta Cabezas y tiene que dar cuentas sobre estas palabras. Cuando Cabezas pretendía relegirse como presidenta de la Asamblea nuestra respuesta fue que no íbamos a apoyar. Hay que tener sangre en la cara y quererse un poco”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato