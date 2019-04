Triunfo de Paola Pabón como Prefecta causó que saquen del aire a Pichincha Universal, lamenta Washington Yépez (AUDIO)

Audio Abril 09 - Washington Yépez



"No me cabe la menor duda de que la orden para que se produzca esta maniobra viene desde las altas esferas del Gobierno Nacional", criticó el directivo del medio de comunicación Desde el 04 de abril, la señal de Pichincha Universal salió del aire debido a que los directivos de Gamavisión decidieron apagar los equipos de transmisión de la emisora, que se encuentran dentro de sus instalaciones, por deudas que bordean los USD $300.000. En declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com, Washington Yépez, director del medio de comunicación, aclaró que el canal autorizó, por escrito, la utilización del espacio de transmisión de la radio, sin que se firme un contrato de arrendamiento o de cobro de algún motivo. Además, lamentó que el triunfo de Paola Pabón como Prefecta de la provincia haya causado que los saquen del aire. "No me cabe la menor duda de que la orden para que se produzca esta maniobra viene desde las altas esferas del Gobierno Nacional", criticó.