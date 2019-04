EL TELÉGRAFO (Guayas) 197 educadoras cuidan a niños en Santa Elena

El presidente Lenín Moreno anunció una inversión de $ 200 millones para atender a alrededor de 310.000 infantes (de 0 a 3 años) de todo el país

Cariño, salud, respeto y diversión se pudo distinguir en los coloridos banderines que agitaron ayer centenares de mujeres de chalecos azules en la Unidad Educativa Santa Elena, de la misma provincia, Ahí, el presidente de la República, Lenín Moreno, incorporó a 197 educadoras familiares, que ayudarán en los programas Creciendo con nuestros hijos (CNH) y en el Círculos de Cuidado, Recreación y Aprendizaje (CCRA). Al primero irán 195 educadoras y las dos restantes al CCRA. Ambas iniciativas, que lleva adelante el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), son parte de la Misión Ternura. El programa brinda atención a niñas y niños desde el primer día de vida hasta los 3 años; y da capacitación a las madres gestantes. Ese es el caso de Gardenia Zambrano, quien se mostró emocionada por el respaldo que le da el actual régimen. “Estoy muy agradecida con el Gobierno Nacional y con el MIES porque ha llegado a mi hogar el proyecto Creciendo con Nuestros Hijos, lo que me ayuda a lograr un desarrollo adecuado de los chicos”. Por su parte, Rosa Osorio, otra usuaria del sistema, indicó que la ayuda del programa le permite brindar una mejor nutrición a su bebé. “Me indican cómo debo ayudar con el desarrollo integral infantil para que puedan crecer felices”. El proyecto en Santa Elena, según el Primer Mandatario, beneficiará a más de 12.000 infantes y madres gestantes. “Tendremos 282 unidades de atención, con más de 12.000 coberturas. Esto implica una inversión de más de $ 7 millones en nuestros pequeños ciudadanos”. Con las nuevas educadoras son cerca de 13.000 las mujeres con quienes el actual régimen cumple su misión de tener niños sanos y felices. Moreno aseguró que “El Gobierno de Todos” es de resultados. Explicó que esta labor, en 2016, cubría cuatro de cada 10 niños que asistían a las modalidades de desarrollo infantil. “En 2018, siete de cada 10 lo hicieron. Y nos seguiremos superando. No perderemos ni un solo minuto”. Aseguró que no va a invertir en obras faraónicas ni en publicidad, sino en lo que sus compatriotas necesitan. Explicó que los niños bien cuidados, felices y seguros son la promesa y la esperanza de un país que crece, que vive en paz y unidad. “Los primeros cinco años de vida marcan el 90% de la personalidad de un ser humano. Se forman los valores, adquiere seguridad y autoestima (...). Por eso, invertimos $ 200 millones para atender a más de 310.000 pequeños en todo el país”. (I)