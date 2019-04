OPINIÓN (El Oro) Padres de familia reclaman

En el Distrito de Educación, traslado de 383 alumnos al colegio 9 de Octubre

Machala.- Desde las 9h00 de ayer, padres y madres de familia de la escuela de educación básica “Simón Bolívar”, ubicada en la ciudad, se tomaron los patios del Distrito de Educación 07D02 Machala, y denunciaron accionar por parte de la directora encargada. Los representantes legales solicitan el traslado de 383 alumnos que han culminado séptimo, octavo y noveno Año de Educación Básica, al colegio de bachillerato “9 de Octubre”, en vista de que dicha escuela oferta educación sólo hasta 9no. Según la coordinación Zonal 7 de Educación, este periodo se apertura el 10mo, noticia que no agrada a los padres y madres de familia. En este contexto los señores y señoras, rechazan rotundamente que sus representados continúen en la escuela de educación básica. Coincidieron al decir que los docentes no son los suficientes para otorgar una educación de calidad a los estudiantes de Básica Superior (8º, 9º y 10º EGB). Hasta el Distrito de Educación Machala acudieron efectivos de la Policía Nacional, aunque no se presentaron novedades, estuvieron vigilantes ante las acciones de los representantes, que mediante coros, expresaron su malestar por la situación que atraviesan. Alejandro Vera Castillo, padre de familia de estudiante de Noveno año de Educación Básica en la escuela de educación básica Simón Bolívar, señaló, “La Directora es una señora ineficiente, quiere que sigan ahí para que estudien décimo si no hay profesores, queremos que nos ayuden para que nuestros niños vayan al Colegio 9 de Octubre”. “Estamos con los uniformes comprados, seguros que iban a estudiar allá –Colegio de Bachillerato 9 de Octubre-. La directora nos hizo firmar un acta, y nos aseguró en la reunión del 1 de febrero, que los estudiantes tenían cupo en ese colegio”, dijo Verónica Cedeño, representante legal de un estudiante de 9no Año de Educación Básica. Por su parte Mirian Cárdenas Coronel, directora del Distrito de Educación 07D02 Machala, sostuvo, “Ningún directivo puede hacer firmar documentos de este tipo, no he conocido sobre esta firma que han procedido a dar los padres de familia, incluso el directivo debía estar coordinando con la Direccion Distrital sobre la probabilidad que sus estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo de E.B puedan ser trasladados a otra institución”. “Nuestros hijos no han aprendido nada, acaso somos burla, uno tiene que trabajar, estamos día a día aquí –Distrito Machala- rogando por el traspaso al Colegio 9 de Octubre, nos dijeron que regresemos el jueves, pero la respuesta es incierta. Antes era buena educación en esa escuela, ahora es pésima”, dijo, Gloria Gavilanes, también madre de familia protestante. Añadió Cárdenas, “Yo mantuve una reunión con todos los papitos de familia y les dije que el Ministerio está trabajando. Realizamos todas las gestiones posibles para poder solucionar este inconveniente y en el transcurso de la semana vamos a conocer la resolución por parte de planta central”. Mientras tanto, sobre el tema se pronunció este inicio de semana, docentes del colegio de bachillerato “9 de Octubre”, a través de un comunicado oficial. En el escrito se dice que se mantiene incertidumbre, por la reducción de la oferta educativa, textualmente; “Nuestra institución cuenta con instalaciones, personal docente calificado y estamos prestos a albergar la cantidad suficiente de estudiantes para este nuevo periodo lectivo 2019 – 2020”. Según la directora distrital, las unidades correspondientes estarían realizando el seguimiento para el apoyo y regulación sobre este tema. Si, se comprobara la denuncia realizada por los padres y madres de familia, se determinarán responsabilidades y aplicará lo que disponga la Ley. Finalizó, “Pido confiar en la administración educativa”. (VSA) (I)