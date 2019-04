Jueza del caso David Romo recibió una llamada de amenaza

Audiencia planificada para hoy no se pudo llevar a cabo porque uno de los abogados de los procesados no concurrió El acceso a la Corte Provincial de Pichincha estuvo resguardado por un vehículo blindado y policías de las fuerzas de élite de Ecuador. Hoy, lunes 8 de abril, debía realizarse una audiencia por el caso David Romo, joven desaparecido desde 2013. La diligencia no se pudo llevar a cabo debido a que uno de los abogados de los procesados no concurrió. Además, la jueza que conocerá la apelación a la sentencia recibió una llamada de amenaza y llegó a la audiencia con resguardo de miembros del GOE.