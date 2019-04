La vía para eliminar el CPCCS es la consulta popular, según Gustavo Noboa (AUDIO)

Audio Abril 8 - Gustavo Noboa



"Creo que este Consejo fue una creación que llevó a una dictadura, a un monopolio de las autoridades", afirmó El expresidente de Ecuador, Gustavo Noboa Bejerano, afirmó que aceptó la propuesta de Julio César Trujillo de conformar un Comité Especial que vigile la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). A su criterio, no debe ser un "acto dictatorial", sino que se debe acudir a una consulta popular para que la ciudadanía decida, si quiere o no, mantener el Consejo de Participación.

“Creo que este Consejo fue una creación que llevó a una dictadura, a un monopolio de las autoridades. Siempre es una tentación para bueno y malo Gobierno”, afirmó Noboa, al precisar que el país estaba mejor antes de este nuevo poder del Estado.

Dejó en claro que no se trata de un “acto dictatorial” la eliminación del CPCCS, sino que se debe acudir a una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere o no mantener el Consejo de Participación.

Considera que el voto blanco o nulo de las elecciones del 24 de marzo, “ya dieron un veredicto que el Consejo no es recomendable para el país”.

“A mí me pidieron una colaboración, no estoy buscando nada. A la vejez, uno busca que lo dejen en paz, pero si lo llaman para servir en algo, lo hacemos”, acotó.

Con respecto a los nuevos integrantes del CPCCS, elegidos el 24 de marzo, Gustavo Noboa considera que “debe ser una declaración nacional para eliminar el Consejo de Participación”.

Además, mencionó que la Constitución que rige actualmente Ecuador, dijo, “no es conveniente y debe ser revisada”.

El expresidente señalo que el pasado tuvo cosas buenas y cosas que no. “La historia no hay que repetirla cuando es mala, sino cuando fue buena. Hemos tenido épocas largas de democracia”, precisó.

“Este país es difícil, indisciplinado, no le gusta hacer filas, no les gusta esperar, es un país indisciplinado”, criticó.

Informó que aún no existen fechas para mantener reuniones, nada concreto. “No soy de los que dice que no, pese a las dificultades, es un país maravilloso que no es fácil en general”, acotó.

(PP)

EcuadorInmediato.com