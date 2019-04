A días del primer aniversario de su muerte, familiares de Katty y Óscar exigen respuestas al Estado

Anunciaron un plantón en Quito para solicitar una reunión con el presidente Lenín Moreno Los familiares de Óscar y Katy, la pareja que fue secuestrada y asesinada por el grupo de alias Guacho, continúa exigiendo al Gobierno ecuatoriano que se esclarezca el caso. Además, en los próximos días, realizarán un plantón por el primer año del incidente. El abogado de los familiares indicó que la información no ha sido desclasificada como se ofreció.

“Solo me devolvieron el cuerpo de mi hermano. Nosotros queremos respuestas y saber qué fue lo que realmente pasó, además, conocer qué hizo la justicia del Ecuador para rescatarlo”, indicó la hermana de Óscar.

La defensa de los familiares se cuestiona porque el Gobierno ecuatoriano no les entrega la desclasificación de la información. “Es porque tal vez no se hizo nada, no hay información”, reclama el abogado.

Además, la ayuda ofrecida para las hijas de Óscar y Katy tampoco se habría hecho efectiva. “En el caso de la hija de Óscar, en Manta, se había dado una vivienda, pero sin escrituras. Mientras que en el caso de la hija de Katy, en Santo Domingo, no se le ha dado absolutamente nada”, denuncia el abogado de los familiares.

El 15 de abril se realizará una protesta en Quito. El fin de los familiares es que el presidente Lenín Moreno les atienda para que les puedan dar soluciones. “No se puede quedar en la impunidad”, indica la hermana de Óscar. Además, el abogado concluye diciendo que “el Estado ecuatoriano no hizo absolutamente nada para rescatar con vida a Óscar y Katy.”

(APT)

Fuente: Platinum

Ecuadorinmediato.com