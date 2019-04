Ronny Aleaga denuncia amenazas de muerte en su contra y responsabiliza a Presidente Moreno por su integridad

"He recibido una solicitud de mensaje en la red social Twitter en la que, explícitamente, me han amenazado de muerte, a mí y a los míos", dijo El asambleísta de Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, denunció haber recibido una amenaza de muerte a través d su cuenta en Twitter. En un comunicado de prensa, el legislador responsabilizó al Presidente de la República, Lenín Moreno; a la ministra del Interior, María Paula Romo, y a sus "subalternos" por su integridad.

A continuación exponemos, íntegramente, lo manifestado por el parlamentario:

Están asustados. No existe otra explicación. Lo menciono porque lo volvieron a poner en evidencia. A las 20h00 de hoy (ayer), he recibido una solicitud de mensaje en la red social Twitter en la que explícitamente me han amenazado de muerte, a mí y a los míos. Son tan cobardes que lo hacen a través de una cuenta troll creada específicamente para esto.

Podríamos decir entonces, que mis denuncias contra Moreno, sus familiares y su círculo económico más cercano son REALES. Sí, porque en el momento en que vemos reacciones tan obvias, sabemos que estamos del lado correcto, del lado de la verdad.

A los rastreros que se prestan para prácticas ruines que buscan amedrentarme les digo: NO LES TENGO MIEDO. Sin embargo, vuelvo a responsabilizar de mi integridad, la de mi familia y la de mis colaboradores a LENÍN MORENO GARCÉS, a MARÍA PAULA ROMO y a sus subalternos.

Detrás de mí existen miles y miles de personas hartas de la incompetencia, inconsecuencia, ineficacia e inoperancia de un régimen traidor, que llegó a donde está usando a quienes hoy tanto persigue, y cuya cabeza principal ha vivido durante años con el dinero producto de la corrupción.

Que les quede claro. Esta lucha no es mía, es del pueblo ecuatoriano y por él seguiré luchando hasta que brille la justicia.

COMUNICADO | Ante la amenaza de muerte recibida hoy, vuelvo a responsabilizar de mi integridad, la de mi familia y la de mis colaboradores a @Lenin Moreno Garcés, María Paula Romo y sus subalternos. pic.twitter.com/MqGXY2TOnA — Ronny Aleaga Santos (@RonnyAleagaS) 8 de abril de 2019

