LA GACETA (Cotopaxi) Tres cantones tendrían suelos desertificados

Saquisilí, Pujilí y Latacunga tendrían suelos desertificados provocando una afectación en la producción y por ende la generación de la migración de los agricultores

Desertificación se refiere a un suelo que no puede producir y al no tener la capa arable no tiene los nutrientes que necesitan las plantas para desarrollarse, explicó Luis Cevallos, responsable de la oficina técnica forestal de Latacunga.

Entre las causas que genera este problema son las acciones diarias de las personas como la deforestación, las malas prácticas agrícolas, implementación de agroquímicos tóxicos y fumigaciones con venenos como el sello rojo, esto ha implicado que en la provincia haya sectores considerados desertificados.

A decir del técnico están acentuados en Latacunga, Saquisilí y Pujilí estos dos últimos es donde hay más suelos dañados.

“Se puede volver a restaurar con el apoyo de las autoridades y conciencia de la gente”, expresó.

Entre las posibilidades es que el costo económico es muy significativo, además hay un tractor agrícola subsolador para ruptura de suelo duro e infértil y con muchas prácticas agronómicas y agropecuarias se puede generar un suelo productivo.

Luis Reinoso, ambientalista, dijo “únicamente las plantas en nuestro caso son las que producen oxígeno para poder respirar”.

Las lomas secas de la parte occidental se han erosionado de igual forma en la parte oriental, esto causa afectación en la producción y vivencia mismo de los seres humos.

Un suelo desértico estéril ya no produce y necesita una cantidad de insumo que a la larga perjudicará a la producción alimenticia, destacó Reinoso.

Si el agricultor no tiene buenas tierras, no tiene políticas de comercialización y no tiene políticas de precio es de fácil presa para los intermediarios y por ende se genera la migración del campo a la ciudad.

Pero consideró que el apoyo técnico permitirá la orientación de cómo manejar el riego, utilizar los suelos adecuadamente, vincularse a organismos que proporcione semillas certificadas y así el campesino producirá más de alta calidad y los beneficiarios seremos nosotros, finalizó. (I)