EL RÍO (Los Ríos) Ventas bajas

Un mes duró la veda del cangrejo rojo, el cual es considerado un "manjar" por la mayoría de la población

Desde el 1 de abril, una vez que se levantó la veda, el crustáceo se empezó a distribuir con normalidad en todo el país sin embargo quienes venden el crustáceo en Babahoyo mencionan que las ventas están bajas.

“No se ha vendido como se esperaba, todo ha estado bajo. Desde el 1 de abril he vendido unas seis planchas de cangrejo. La principal razón es porque está caro y no se puede traer más porque no se está vendiendo. Cuando está bueno ahí se venden entre 10 y 13 planchas diarias”, contó Jean Sánchez. Asimismo, el comerciante señaló que cuando el negocio está bueno, a las 12h00 o 13h00 ya no tienen cangrejos, pero durante esta semana les ha tocado esperar clientes hasta las 18h00. Ellos se ubican frente al edificio del Ministerio de Vivienda en la avenida Universitaria.

Aseguran que otra de las situaciones por lo cual el negocio está bajo es porque aún están colocadas las mallas que resguardan el Consejo Nacional Electoral, ubicado en la misma avenida, por lo que las personas no tienen como acceder a sus puestos.

Esperanza. “La gente viene a comprar acá, pero con los problemas que hay en el CNE no han venido, tenemos que recorrer para poder vender”, aseguró Walter Solís.

De su lado Juan León aspira que la situación cambie hoy domingo y las personas se animen a comprar.

“Esperamos que la situación mejore porque no se está vendiendo mucho. Desde el 1 de abril he vendido unas nueve planchitas. Espero que el domingo (hoy) mejore y podamos vender más”, relató el comerciante de cangrejos. Cada año se registran dos vedas del cangrejo rojo, la próxima inicia el 15 de agosto y culmina el 15 de septiembre.

Cuando hay demasiado cangrejo las sartas se venden hasta en 12 dólares, actualmente los precios están entre 15 y 18 dólares en las cuales vienen 14 cangrejos, según indican comerciantes del crustáceo.