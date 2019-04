Jaime Nebot denuncia "descarado fraude electoral" en Los Ríos

Además, pidió a sus partidarios defender su legítimo triunfo en las calles Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil y representante máximo del Partido Social Cristiano (PSC), emitió un comunicado en su cuenta de Twitter para denunciar un "descarado fraude electoral" en la provincia de Los Ríos. Esto, se da posterior a varios altercados protagonizados por militantes de organizaciones políticas que exigieron al Consejo Nacional Electoral que se repitan los comicios electorales en la provincia.

Nebot advirtió que habría fraude en los resultados del escrutinio de las elecciones seccionales del pasado 24 de marzo y que esto se estaría practicando con la pasividad o complicidad de las autoridades pertinentes. De igual manera, informó que si este tipo de acciones no se detienen saldrán a las calles a defender su legítimo triunfo.

“Si esto no cesa de inmediato habrá que defender el legítimo triunfo en las calles. Y así mismo, iniciar los juicios políticos y las acciones penales correspondientes contra los responsables de este delito y burla al clarísimo pronunciamiento popular”, anunció el político guayaquileño.

Por su parte, el ganador de la Prefectura de Los Ríos, Johnny Terán, perteneciente al PSC, denunció amenazas de muerte para que no asuma el cargo: "Me siguen en vehículos, me llaman vía telefónica. No me asustan porque yo sabía a qué me metía y con quién iba a competir. No nos enfrentamos a gente limpia".

Además, indicó que tomará las acciones legales pertinentes para que se respete la voluntad popular: “Inmediatamente iniciaremos las acciones legales pertinentes en contra de los responsables de custodiar las urnas, por la supuesta manipulación dentro de la sede administrativa en Babahoyo”.

Fuente: Cuenta de Twitter Jaime Nebot - Jhonny Terán – Ecuadorinmediato

