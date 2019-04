ECUADOR TV (Quito) Demandantes contra Chevron aceptan que Canadá "cerró la puerta"

A pesar de esto, buscarán demandar a la petrolera en otros países Los indígenas y colonos de la Amazonía de Ecuador que demandan a la petrolera estadounidense Chevron la limpieza de sus tierras, aceptaron con resignación el fallo que emitió este jueves 6 de abril de 2019 la Corte Suprema de Canadá. La entidad negó una acción de cobro contra la compañía en ese país.

La Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (ahora Chevron) lamentaron el fallo en Canadá. No obstante advirtieron de que presentarán nuevas demandas en otros países hasta lograr que la petrolera pague los daños ambientales a los que fue condenada por la justicia de Ecuador.

"Desafortunadamente en el mundo entero existe lo que se llama una arquitectura de la impunidad corporativa", aseguró a Efe Pablo Fajardo, abogado de los demandantes que cuestionó que la Corte canadiense no haya advertido de que Chevron-Canadá forma parte de la misma estructura que su matriz estadounidense.

Tras ese fallo, "las opciones son nulas en ese país", pero los demandantes buscarán "espacios posibles en otras jurisdicciones hasta que Chevron pague la sentencia", añadió el letrado.

Aunque "las puertas en Canadá están prácticamente cerradas", Chevron "tiene acciones en otros 60 países", dijo al estimar que en 3 o 4 meses la Unión de Afectados podría plantear acciones legales en un par de países donde la petrolera estadounidense tiene activos.

El Tribunal Supremo de Canadá rechazó este jueves 5 autorizar la apelación de la sentencia que señala que Chevron Canadá no es responsable de la contaminación causada en la selva amazónica por su empresa matriz.

Como es norma en la máxima corte canadiense, el Tribunal Supremo no justificó las razones por las que rechazó autorizar la apelación pero si señaló que los costes del proceso deben pagarlos los demandantes.

El vicepresidente de la petrolera, R. Hewitt Pate, declaró en un comunicado que están "satisfechos de que la máxima autoridad judicial de Canadá haya puesto fin a los intentos de los abogados de los demandantes de ejecutar la corrupta sentencia ecuatoriana contra la subsidiaria indirecta de Chevron en Canadá".