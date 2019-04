ACLARACIÓN: Rafael Correa: "Certificación del juez indica que nunca hubo USD 240.000 en efectivo"

De igual forma, anunció que tomará las acciones legales correspondientes El Expresidente de la República, Rafael Correa, publicó un documento en sus redes sociales para aclarar las acusaciones presentadas en una investigación periodística efectuada por el portal Mil Hojas, sobre una supuesta adjudicación de un inmueble en Guayaquil perteneciente a la familia Roditti. El mismo pertenece a la Unidad Judicial Civil de Guayaquil y señala que nunca se registró ninguna acreditación en efectivo ni por transferencia bancaria sobre la vivienda.

En la notificación judicial se evidencia que las supuestas ofertas realizadas por Rafael Correa y Fausto Eloy Basantes nunca fueron acreditadas a la Función Judicial, con lo cual, se probaría que no existió ningún valor en efectivo ofertado por la vivienda de la familia Roditti: “Las posturas realizadas por los señores Rafael Vicente correa Delgado y Fausto Eloy Basantes Cárdenas a través de la página web de la Función Judicial, definitivamente no se registran acreditado valor alguno, ni valores por transferencias bancarias. Por lo que en la aplicación del Art. 408 del Código Orgánico General de Procesos que dice textualmente en su parte pertinente “Si la o el postor no consigna la cantidad que ofreció de contado, se mandará a notificar a la o al postor que siga en orden de preferencia”.

Correa ya había rechazado estas acusaciones indicando que nunca presentó ninguna oferta por esta edificación y que todo indicaría que su identidad fue suplantada para participar de esta puja: “El sistema es tan débil que cualquiera puede usurpar electrónicamente la identidad. Pondremos la demanda correspondiente. Toda esta persecución es agotadora, pero no lograrán rendirnos”.

De la misma manera, Eloy Basantes Cárdenas aclaró que no tiene nada que ver con la compra de una casa y que se utilizó el poder del Estado para desprestigiarlo a él y al Expresidente Correa. Incluso demostró que BanEcuador no ha realizado ningún tipo de depósito sobre esta casa: "No participé en remate de casa Roditti, se utilizó el aparataje del Estado contra los ciudadanos".

Fuente: Cuenta de Twitter Rafael Correa – Ecuadorinmediato

Una farsa menos:

Certificación del juez indicando que nunca ha habido “$240.000 en efectivo”.

El sistema es tan débil que cualquiera puede usurpar electrónicamente la identidad.

Pondremos la demanda correspondiente.

Toda esta persecución es agotadora, pero no lograrán rendirnos. pic.twitter.com/IDqzqlc2Pk

— Rafael Correa (@MashiRafael) 5 de abril de 2019