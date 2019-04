ECUADOR TV (Quito) Ecuador tiene 2 mil pistas de aterrizaje, algunas las usarían los narcos

Así lo reveló el Ministro de Defensa Más de 2.000 pistas de aterrizaje existen en Ecuador, algunas de ellas controladas y otras sin esa supervisión, aseguraron este viernes 5 de abril de 2019 autoridades de Defensa del país. Las fuentes advirtieron de que algunas podrían ser usadas por bandas de delincuentes y de narcotraficantes.

El comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Mauricio Campuzano, indicó en una rueda de prensa en el Ministerio de Defensa en Quito que muchas de las pistas de aviación son usadas para labores agrícolas (fumigación) y que no disponen de una torre de control.

La aclaración se da tras la operación efectuada por autoridades esta semana, cuando una avioneta no identificada logró fugar a una intervención de los agentes en una pista clandestina en la provincia costera de Manabí. Allí apresaron a una supuesta banda de narcotraficantes.

Los sospechosos habrían adecuado una de las avenidas de un terreno abandonado, donde se planificaba construir una refinería, para diseñar una pista de aviones con luces de guía nocturna.

Al respecto, el comandante de la FAE aclaró que es la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) la encargada de indagar sobre las pistas que puedan funcionar de forma clandestina en el país.

Según Campuzano, las avionetas que vuelan sin supervisión no alcanzan una altitud mayor a los 2.000 pies, pues "las aeronaves utilizan la línea más baja, en términos aéreos, para la realización de actividades ilícitas".

Ecuador necesita reforzar los radares

De su lado, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo que, frente a lo ocurrido en el sector de El Aromo, en Manabí, zona donde se iba a construir la "Refinería del Pacífico", una de las razones por la que no se pudo identificar a la avioneta que logró fugarse "fue por las condiciones del radar que hay en el sector".

"Este es un radar ecuatoriano con más de 30 años de vigencia y no tiene las condiciones necesarias para la defensa del país", agregó el ministro. Por ello, remarcó que "se necesita un apoyo inminente en el reforzamiento de los radares".

Entre las acciones que ayudarán al mejoramiento de las capacidades de vigilancia, el ministro destacó la posibilidad de adquirir un radar "donado por los EE.UU." y el incremento en las capacidades de un avión tipo "P3", que opera bajo un convenio con el Gobierno de Washington para la seguridad nacional.

Además, indicó que ese avión "ayudaría a los radares ecuatorianos a mejorar el sistema de defensa y vigilancia aérea".

El avión P3 que opera en Ecuador es de origen estadounidense y actualmente contribuye al análisis de inteligencia y controles marítimos, insistió.

Asimismo, mencionó que su cartera está actuando positivamente en temas sobre seguridad referente al narcotráfico y a la pesca ilegal. Subrayó que el país no estará en la "indefensión" mientras existan las Fuerzas Armadas.

Jarrín también recordó que en mayo de 2019 visitarán Ecuador sus homólogos de Colombia y Perú, con el objetivo de "desarrollar una Política Común de Seguridad" para los tres países