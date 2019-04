Concejal Luis Reina lamenta que fiscalización a Mauricio Rodas no avance en Fiscalía ni en Contraloría (AUDIO)

Audio Abril 5 - Luis Reina



Espera que en con el Concejo Metropolitano de Quito entrante, se pueda efectivizar estos procesos El concejal de Quito reelecto, Luis Reina, informó que, tras la negativa del Concejo Metropolitano de dar paso la fiscalización del Alcalde saliente de Quito, Mauricio Rodas, canalizaron los procesos a través de la Contraloría y Fiscalía. El caso de la contratación del Metro de Quito, el caso de Mauro Terán, la adquisición de 40 vehículos para EMASEO y los talleres, son algunos de los temas que, para Reina, merecen una investigación. Sin embargo, lamentó que la respuesta de la Contraloría es "el pedido será programado cuando dispongamos de los técnicos"; mientras que la Fiscalía llega hasta el reconocimiento de las firmas.

Expuso que frente a la fiscalización al alcalde de Quito saliente, Mauricio Rodas, no fueron factibles por que no eran mayoría y no se dio paso. En esta nueva administración, dijo, tampoco son mayoría y “vamos a tener el mismo conflicto”.

Sin embargo, informó que canalizaron la fiscalización a través de Contraloría y Fiscalía. A la Contraloría, dijo, remitieron el caso de la contratación del Metro, el caso de Mauro Terán, la adquisición de 40 vehículos para EMASEO y los talleres; los mismos casos también fueron enviados a la Fiscalía.

“Su pedido será programado cuando dispongamos de los técnicos y será informado”. Es la respuesta que, dijo, reciben de la Contraloría. Mientras que la Fiscalía “lo que más llega es al reconocimiento de las firmas”.

Con respecto al caso del Metro de Quito, el concejal electo indicó que hubo negociaciones que no fueron institucionalizas, así como se puso, sin negociación, USD $500 millones más, que deberán dar las explicaciones.

Sobre al caso de Mauro Terán, la denuncia fue por arrogación de funciones, uso de institución sin tener competencias y cómo el Alcalde asumía la responsabilidad. “Él cruzaban y estaba en la sala de sesiones, en el despacho del alcalde. Pero cuando se le pedía un diálogo con el Alcalde, decía que hablemos con su asesor, pero luego se conoció que había un uso de dineros sin justificar y resulta que había una relación directa con el tema”, acotó.

Luis Reina se refirió sobre el primer subsidio de transportistas de Quito, donde hubo un presunto perjuicio, y detalló que daban indicios de pago indebido. “Presentamos que la Contraloría intervenga, pero hace falta que esta entidad haga su pronunciamiento para determinar indicios de responsabilidades y siguen las acciones”, aclaró.

Sobre el incidente con EcuadorInmediato.com, Luis Reina indicó que no se llegó a plantear el tema en el Concejo. “Pedimos un informe por escrito y nos dio argumentos pintados con máscara que actuaba en regla y no infringía ninguna norma. No pueden quedarse en la impunidad. Es tarea hacer un seguimiento de carácter social porque la ciudadanía es afectada”.

(PP)

Ecuadorinmediato.com