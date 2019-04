Juan Javier Dávalos denuncia un perjuicio de más de 11 000 votos en su contra (AUDIO - VIDEO)

Audio ABRIL 05 JUAN JAVIER DÁVALOS



"Si se rectifican todas estas inconsistencias yo podría pertenecer al CPCCS", señaló Juan Javier Dávalos, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com habló sobre una serie de inconsistencias que se registraron en las elecciones seccionales del pasado 24 de marzo y en especial en la votación de candidatos del CPCCS. Dávalos insiste en que hubo fraude en su contra y que fue perjudicado con más de 11 000 votos, con lo cual, podría convertirse en un vocal del Consejo de Participación.

El candidato indicó que desde que inició el proceso electoral el CNE los persiguió y amenazó con una posible descalificación, solo por identificarse con una ideología distinta: “El CNE desde el inicio nos amenazó con el tema de la descalificaciones, en cada instancia tuvimos que presentar respaldos y respuestas por la censura y persecución que lideró el Consejo Nacional Electoral. Únicamente por ser candidatos que se identificaron con la lucha contra las privatizaciones, en promover una veeduría a lo realizado por el Consejo Transitorio y en apoyar una posible una revocatoria de mandato”.

En este mismo contexto informó que incluso la OEA les dio la razón y recalcó que en el proceso electoral sufrieron censura previa, por lo que muchas personas no pudieron conocer sus propuestas de campaña: “Debido a esto firmamos un pedido a la CIDH para que se revise todas las acciones que ha llevado en contra nuestra el CNE. Hay que recordar que en el informe preliminar de la OEA dice que hubo censura previa y durante toda la campaña tuvimos un alto nivel de persecución, tuvimos que estar con abogados alado nuestro para responder a demandas y amenazas de descalificaciones del CNE, eso nos quitó mucho tiempo para posicionar nuestras propuestas”.

Por otra parte, Dávalos recalca que en la votación general fue perjudicado y que hasta el momento ha logrado revisar 6000 actas, pero en 1000 ya encontró inconsistencias que perjudican su votación: “Recolectamos pruebas para decir a los ecuatorianos que nos robaron las elecciones, estamos en cuarto lugar con 10 000 votos de diferencia. Pero con los resultados que tenemos hasta ahora, pero encontramos inconsistencias en el proceso, como que del resultado que uno tiene en las urnas y que son registrados no es el mismo que se reporta en el sistema del CNE, con esto me perjudican en más de 11000 votos y yo podría ser el consejero”.

Para explicar mejor esta situación, demostró que en 750 Juntas Receptoras del Voto sus números fueron invalidados, o en otros casos sus votos fueron mermados: “Vemos que en 750 Juntas mi votación es cero y eso no sucedió con ningún otro candidato, en otras Juntas se me restan los votos, por ejemplo, mi votación era de 43 votos, el CNE reporta 43 votos y en el reporte informático tengo 4 votos. Solo en esta acta me robaron 39 votos”.

Para concluir, indicó que una de las inconsistencias más graves es que al candidato Christian Cruz le sumaban más votos de los que tenía en realidad: “Otro ejemplo y más grave aún, en una JRV a Cruz le ponen 10 votos y luego mágicamente en el acta que envían al CNE ese 10 se convierte en 100, en el sistema informático se le acreditan los 100 votos y eso claramente le favorece”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra