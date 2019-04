OPINIÓN (El Oro)Pesca artesanal el crisis

"En estos momentos la actividad pesquera está bastante baja. La gente está saliendo a pescar, pero con miedo y temor de encontrarse con los piratas", explicó un dirigente Desde hace dos años la actividad pesquera artesanal decayó y solo están trabajando a pérdida, sostiene Elías Pezo, dirigente adscrito a la red de la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El Oro (Uoppao).

Demanda Los pescadores se muestran pesimistas ante la cercanía de la Semana Santa, donde el consumo del pescado y otros mariscos, aumenta, pues aseguran que no cuentan con suficiente pesca para atender la demanda del mercado interior. La incursión de los barcos semi-industriales o bolicheros, dentro de las 8 millas, es otra de las preocupaciones que rodea al sector. Consideran que los patrullajes de la Marina, son insuficientes ante la arremetida de las embarcaciones prohibidas de ingresar a la zona exclusiva de la pesca artesanal.

A decir de Pezo, la detención de embarcaciones pesqueras de Perú, es importante porque debe regularse, pero más peligrosos son los ‘bolicheros’, porque ellos si pescan dentro del área artesanal. Crisis “Muchos pescadores ya no están saliendo a pescar porque los señores que compran la pesca, ya no quieren dar gasolina, no quieren dar material de pesca, tampoco el motor; con cuento que todo se va en pérdida”, acotó el representante pesquero.

Añadió que la misma Marina y la Inspectoría de Pesca, parecería que tienen temor de ser atacados por los “piratas”, que si bien por ahora no matan a los pescadores, pero sí les roban toda la pesca porque andan armados. La nueva Ley de Pesca, tampoco les avizora un cambio, dijo; porque la normativa vigente tiene lineamientos para regularizar la actividad pesquera, pero no hay quien la haga cumplir, aseveró. Gasolinera artesanal En cuanto a la construcción de un surtidor de combustible artesanal en Puerto Bolívar, comentó que están realizando los trámites para obtener la documentación para completar el proceso y la prefectura pueda construirlo.

No descartó una reunión con el prefecto electo, Clemente Bravo; para canalizar cómo será el proceso que aplique para cumplir con esta obra que está financiada con los recursos de la Ley de Desarrollo. Entre los documentos que tiene que entregar la Uoppao a la Prefectura, consta el estudio de mercado que ya fue presentado y, el permiso de la carta ambiental, que está en trámite y le representa altos costos a la organización. La obra tendrá una inversión de 350 mil dólares, con proyección a trabajos complementarios que superarían los 400 mil dólares.