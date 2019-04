Carlos Bravo: Caso SECOM es una confabulación entre Contraloría, Fiscalía y la jueza (AUDIO)

Audio Abril 4 - Carlos Bravo



Aseguró que no existe ningún Indicio de Responsabilidad Penal en contra de él ni de su empresa, sin embargo, lo vincularon en este proceso Carlos Bravo, quien fue llamado a juicio por el Caso SECOM, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, denunció una serie de presuntas irregularidades que se han registrado en este proceso. Considera que es una confabulación entre la Contraloría, quien no le dio espacio para presentar sus pruebas de descargo; la Fiscalía, que entre los cargos que formuló en su contra está ser hermano de Marco Antonio Bravo; y de la jueza a cargo del caso, por haber incluido dos pruebas extras a las presentadas, pese a que no tiene esta facultad.