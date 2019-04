"¿De dónde voy a sacar USD$ 240 mil en efectivo?" responde Rafael Correa a publicación de Mil Hojas

Un portal web publicó que el expresidente supuestamente habría adquirido un inmueble en Guayaquil El expresidente de la República, Rafael Correa, respondió a la publicación del portal web Mil Hojas donde se decía que supuestamente adquirió una casa que habría pertenecido a la familia Roditti en Guayaquil. "¿De donde voy a sacar USD$ 240 mil dólares en efectivo? Se trata de tan sola otra farsa más. El corrupto es Moreno y su prensa".

El ex mandatario negó estos alegatos y aseguró que junto con su equipo de abogados realizarán las acciones legales para descubrir y sancionar al responsable por haber usado de manera dolosa su identidad.

“Más allá de que no tengo impedimento alguno para participar en una subasta, yo no he presentado ninguna oferta, ni tengo interés, por ahora de adquirir ningún bien en Ecuador, pues como es de conocimiento público desde hace dos años he fijado mi residencia en Bélgica por tiempo indefinido, he pedido a mis abogados que inicien las acciones legales para descubrir la veracidad de la información publicada y difundida por este medio digital y de ser el caso se investigue al responsable de haber usado mi nombre de manera maliciosa”, afirmó el Ex Primer Mandatario.

Para Correa todas estas publicaciones solo son acciones “burdas” de los opositores y del Gobierno para seguir atacándolo y “llenándolo de investigaciones”. Correa aseguró que el “corrupto es Moreno y la prensa”. (BGV)

Fuente: Twitter/ Confimado.net/ Ecuadorinmediato

😂Su odio y falta de profesionalismo ya la llevan a desvariar.

Me encantaría saber quién tiene los “240.000 dólares en efectivo” pagados por mí.

Se trata tan solo de otra farsa más.

No podrán contra nuestra integridad.#ElCorruptoEsMoreno y su prensa. https://t.co/lZbfLR1Oyp

— Rafael Correa (@MashiRafael) 4 de abril de 2019

Ya no hagan el ridículo. Sabemos que no son periodistas sino activistas financiados por la NED, pero al menos verifiquen si en realidad se dieron “$240.000 en efectivo”. No existen. https://t.co/9lrrdjy4Tu — Rafael Correa (@MashiRafael) 4 de abril de 2019