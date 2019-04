"Revisaremos todo lo hecho por Julio César Trujillo y el CPCCS-t", aseguró Victoria Desintonio (Audio)

Audio Abril 04- Victoria Desintonio



La Consejera electa afirmó que apoya una consulta para que el pueblo pueda decidir si desea o no un acuerdo con el FMI Victoria Desintonio, nueva consejera de Participación Ciudadana electa, se refirió al trabajo que realizará estando en esta institución. "Apoyo que se revise todo lo hecho por el Consejo transitorio y Julio César Trujillo. Tenemos que generar concursos transparentes y no como lo que pasó con la elección del Fiscal. Hay que entregar al pueblo la posibilidad de decidir si desean o no un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)"