María Mercedes Cuesta: No hay "nada extraño" en conversación entre Elizabeth Cabezas y María Paula Romo

Considera que "es totalmente normal" que mantengan comunicación Tras la conformación de la Comisión que investigará a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, María Mercedes Cuesta (FE), una de sus integrantes, considera que no hay "nada extraño" en la conversación que mantuvo Cabezas con la Ministra del interior, María Paula Romo, durante una votación del Pleno Legislativo que trataba una posible investigación al Presidente Lenín Moreno y que, finalmente, no pasó se aprobó ese día.

La ministra no es solo del interior, sino del Gobierno, es quien habla con las bancadas, es la ministra de la política. No le veo nada extraño.

La denuncia de Amapola Naranjo (RC), en contra de Cabezas, es por supuestamente impedir el rol fiscalizador. Según Cuesta, “no se obstaculizó porque se votó. No hubo ninguna intención”

Considera que es totalmente normal la llamada de Cabezas a Romo. Sin embargo, mencionó que “no puedo hacer juicios de valor”.

Fausto Terán (AP), quien también integra la Comisión, expuso que este momento tienen que conocer las acusaciones de Amapola Naranjo para saber si hay sustento o no. Además, adelantó que serán llamados todos los involucrados, como la Presidenta de la Asamblea y la Ministra del Interior.

Con respecto a la legalidad del audio como prueba, Terán expuso que una jueza ya se pronunció y dejó en claro que no es válida porque es ilegal. “La Comisión está en su derecho de analizar si es viable o no, o si lo hace con fines de poder, solamente por querer destituir y desestabilizar una institución”, precisó.

Indicó que esta tarde tendrán su primera reunión para designar a quien presida la Comisión y establecer la hoja de ruta de trabajo.

Marcela Aguiñaga, la tercera integrante, aclaró que no es un juicio penal y no podría un legislador a calificar una prueba con grado de licitud o no, porque es un procedimiento político. “Habrá que revisar no solo las alegaciones que haga Cabezas, que supuestamente se filtró el audio, sino también las declaraciones que ella acepta esta conversación”, mencionó.

La Mesa ocasional tendrá 10 días para emitir un informe con recomendaciones al Pleno Legislativo.

(PP)

Fuente: Twitter, Asamblea Nacional, EcuadorInmediato