"Hace pocos meses, un Presidente de la Asamblea dejó de serlo por un audio filtrado", advierte Roberto Gómez (AUDIO)

Audio Abril 04 - Roberto Gómez



Para el asambleísta de CREO, es obligación del Parlamento cumplir y hacer cumplir la Ley en este caso El asambleísta de CREO, Roberto Gómez, reiteró la importancia de la conformación de una Comisión Multipartidista que investigue a la presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, por la filtración de un audio en el que mantiene una conversación con la ministra del Interior, María Paula Romo, para, presuntamente, bloquear la fiscalización sobre el caso INA Papers, vinculado al jefe de Estado, Lenín Moreno. Recordó además, que hace varios meses, un titular del Legislativo dejó de serlo, también por un caso parecido.

“Aquí hay varios tiempos de esto. El primero es que el bloque de CREO impulsó dos de los tres procesos anteriores y participó en los tres. Luego se conoció que, aparentemente, se iba a postergar la creación de esta comisión y que el tema no podía darse así, teniendo una oposición permanente en la Asamblea y teniendo la responsabilidad, por Ley, de crear la comisión”, dijo.

Para Gómez, la creación de este organismo es lo correcto, por lo que su pronunciamiento fue a favor de hacerlo. Según dijo, su participación dentro de ella, puede ser como asambleísta y miembro de una bancada.

“Cuando hay una conversación privada entre dos ciudadanos que se conocen y no tienen impacto público, pues es privada y no tendrá el mismo peso. Pero cuando el un ciudadano es Presidente de la Asamblea y el otro es el Ministro del Interior, y hablan de coordinar y evitar la fiscalización del Presidente de la República, es otra cosa. Nosotros tenemos que determinar ciertas cosas en términos políticos”, explicó.

Tras ello, precisó, la Ley faculta algunas actuaciones, por lo que esta es una situación en la que se tiene que hacer cumplir las normativas. “Habrá que estar apegados a la Ley, no estirarla y avanzar en torno al cumplimiento de lo que nos mandaron a hacer los que votaron por nosotros. No hay que olvidarse que, por un audio irregularmente conocido, hace pocos meses, un Presidente de la Asamblea dejó de serlo. Más allá de que la Función Judicial pueda o no actuar con otro tipo de parámetros cuando hay hechos públicos conocidos de este tipo, sí pueden tener una implicación política”.

El legislador de CREO reiteró que el investigar no es juzgar, pero que, lamentablemente, es muy fácil en la opinión pública, que este concepto se maneje de esa manera. “Cuando se indaga e, inmediatamente, sale a establecerse la culpa, lo que sucede es que se está cometiendo, en alguna medida, una injusticia”.

Puntualizó además, que lo que la Comisión puede determinar es si es que se incurre o no en alguna de las causales referidas a los impedimentos de los asambleístas, con los cuales se puede terminar en una destitución. “Eso es lo que, el organismo, después de que investigue, puede hacer por mayoría o por unanimidad, proponer al Pleno”.

Fuente: Ecuadorinmediato.com