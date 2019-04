Acusado en caso 30-S denuncia supuestos chantajes a cambio de que diga que hubo un intento de golpe de Estado (VIDEO)

"Me mostraron un documento para que firme y decir que esto estaba fraguado por actores políticos de ese entonces, si yo firmaba, me daban USD $150.000", alertó Marcelo Bonifaz es uno de los policías que fueron detenidos tras los hechos del 30 de septiembre del 2010. Indicó que estaba en prisión por más de cinco años. Ahora, en libertad, denunció que, en el gobierno anterior, le ofrecieron beneficios a cambio de que diga que sí hubo un intento de golpe de Estado.

“Me sacan de Criminalística, un día sábado, me ofrecen y me muestran un documento donde decían que el 30-S era debidamente planificado por actores políticos de ese entonces, como Fidel Araujo, Lucio Gutiérrez y auspiciado por los hermanos Isaías y Guillermo Lasso, de lo que me acuerdo. Que todo estaba fraguado debidamente. Si yo firmaba ese documento me daban USD $150.000, tres visas a España. Vino, específicamente, el asesor del Presidente (Rafael Correa), Santiago Andrade”, dijo.

Señaló además, a otro funcionario que, según alertó, también estuvo el día del ofrecimiento. “La denuncia está en firme, no puedo decir el nombre, pero es un asambleísta que todavía está en funciones y antes era Ministro de Estado, en ese tiempo”, añadió.

Sobre esta denuncia, la ministra del Interior, María Paula Romo, advirtió que un caso de estos sería gravísimo porque se estaría tratando de manipular la versión de un testigo y adelantó que éste tendrá que ser investigado. “Nos dijeron que había un golpe de Estado en donde hubo una subversión”.

Gravísima la revelación del ex policía Marcelo Bonifaz, señala que Santiago Andrade, ex asesor de Correa, ex asesor de Chiriboga y esposo de la jueza Silvia Sánchez, le ofreció $150 mil para que firme un documento en el que se acusaba a varias personas por el falso golpe del 30S. pic.twitter.com/ErKXqFFx9L — Fernando Villavicencio (@VillaFernando_) 4 de abril de 2019

(JPM)

Fuente: TC Televisión

Ecuadorinmediato.com