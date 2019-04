Bancada Alianza PAIS designó a Fausto Terán a la Comisión que investigará a Elizabeth Cabezas

Marcela Aguiñaga (RC) también será integrante y aún no se define el tercero El asambleísta Fusto Terán será el representante de la bancada de Alianza PAIS-Aliados para la Comisión Multipartidista que investigará a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, por supuestamente "boicotear" una investigación contra el Presidente Lenín Moreno. A menos de 24 horas, existe una negativa del resto de asambleístas para integrar estas Comisión.

Hasta el mediodía de este miércoles 3 de abril, la legisladora Ximena Peña manifestó que el bloque aún no definía quién será su representante en la Comisión, creada tras la denuncia de Amapola Naranjo (RC) por la conversación que tuvo Cabezas con la Ministra del Interior María Paula Romo.

Desde otras bancadas legislativas también se han excusado de participar porque, dicen, las pruebas que presentarán –el audio entre Cabezas y Romo- fue obtenido de manera ilegal, lo que podría terminar en una demanda en contra de quien tramite esta causa.

Marcela Aguiñaga será la representante de la bancada correísta, que es la denunciante, mientras que la bancada del oficialismo designó a Fausto Terán. El tercer integrante aún no se ha definido.

Desde la bancada de CREO, su coordinador, Homero Castanier, anunció que el bloque decidió no integrar esta Comisión. Sin embargo, el asambleísta Roberto Gómez, su coideario, afirmó que pueden contar con él para asumir esta responsabilidad.

El asambleísta independiente Yofre Poma (ex AP) mencionó que no tendría ningún inconveniente de formar parte de la Comisión. María Mercedes Cuesta (FE) señaló que no le pedido oficialmente que sea la tercera integrante.

Para este jueves 4 de abril está previsto que el Pleno de la Asamblea conforme esta Comisión Multipartidista, que ha sido el mecanismo para tratar las conductas irregulares de los asambleístas y que, hasta el momento, ha terminado con la destitución de 3 legisladoras.

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato