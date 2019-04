Posible Prefecto de Los Ríos denuncia amenazas de muerte en su contra y de su familia

En esta provincia se extendió el plazo para el escrutinio de actas El virtual Prefecto de Los Ríos, Jhonny Terán Salcedo, denunció que ha recibido amenazas de muerte en su contra y que también han llamado a los miembros de su familia. Según el político estos actos son constantes por parte de sujetos políticos que no quieren que asuma el cargo. "Me siguen en vehículos y me llaman vía telefónica".