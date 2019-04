"Se trata de una persecución política contra Ricardo Rivera Ponce", afirman sus abogados (AUDIO)

Audio Abril 3 - José Ochoa y Guillermo Lara



"Solo por ser primo del ex vicepresidente Jorge Glas armaron un show", criticaron "Para la Contraloría, es un elemento de convicción el hecho de ser hijo de Ricardo Rivera Arauz y primo del ex vicepresidente Jorge Glas", así lo indica el Informe de Responsabilidad Penal de la Contraloría en contra de Ricardo Rivera Ponce, según sus abogados José Ochoa y Guillermo Lara. Por ello, consideran que se trata de una persecución política. Cuestionan que la Fiscalía, en la teoría del caso, señale que su defendido fue Gerente de Tv Satelital cuando se dio el contrato para la transmisión de la vista del Papa en 2015, pese a que en los registros consta como Gerente, pero 21 días después del evento.

Guillermo Lara expuso que Ricardo Rivera Ponce, hijo de Ricardo Rivera Arauz, es inocente. En la audiencia de formulación de cargos, narró, la Fiscalía formuló una imputación en contra de su defendido por el delito de peculado, manifestando que no existe evidencia si se prestó o no los servicios de TV Satelital en la transmisión del Papa Francisco en 2015.

“La Fiscalía dice que se debía hacer un proceso de contratación pública, donde se evidencia transparencia, precio, proveedores y que a criterio de Fiscalía, se direccionó para que se contrate directamente con TV Satelital por los lazos de familiaridad con el ex vicepresidente Jorge Glas, sobrino de Ricardo Rivera Arauz”, expresó.

Informó que se establecieron bases y se abrió una contratación en emergencia, como lo prevé la Ley, que permite una contratación directa. Indicó que hubo 4 oferentes y TV Satelital cumplió todos los requerimientos. “El contrato fue por la transmisión de la visita del Papa al Parque Bicentenario y al Santuario del Quinche por USD $80 mil más IVA”, precisó.

Expuso que se dieron dos unidades móviles. “En el país, no hay una unidad móvil que alcance a dar el espacio para 18 cámaras que se tomaba en consideración en la visita del Papa”, acotó.

A su criterio, se trata de una persecución. Detalló que la Fiscalía dice que Ricardo Rivera Ponce se encontraba como Gerente General desde las reuniones previas que se tuvo con la Secretaría Nacional de Comunicación. “Se necesita ingresar a la página de la Superintendencia de Compañías y, luego de ingresar los datos de Tv Satelital, dar click en administradores para ver que Rivera Ponce tiene una fecha de nombramiento de Gerente General el 29 de julio de 2015, es decir, 21 días después que el Papa ya se ha ido”.

El abogado José Ochoa manifestó que “solo por ser el primo del ex vicepresidente, armaron un show. Esto no configura un peculado”. En la etapa de investigación, dijo, no tuvieron acceso al expediente, así como se negaron las 5 diligencias, entre ellas, cooperación internacional con el Vaticano.

Reiteró que existe un mecanismo de persecución política en este caso. “A los otros participantes no les han cuestionado”, afirmó.

Lara informó que dentro del Informe de Responsabilidad Penal se encuentra como un elemento de convicción. “Es un elemento de convicción, para la Contraloría, el hecho de ser hijo de Ricardo Rivera y primo del ex vicepresidente Jorge Glas”.

Consideran que sí pueden demostrar la inocencia de su cliente, pero lamentan que no saben si se lo van a permitir.

