"No vamos a aliarnos con el diablo por conseguir recursos, seguiremos contra el extractivismo", asegura prefecto Yaku Pérez (AUDIO)

Audio Abril 03- Yaku Pérez



Prefecto del Azuay comentó que seguirá proponiendo la lucha contra el extractivismo minero en la provincia El Prefecto de Azuay, Yaku Pérez, habló sobre su plan de trabajo una vez que fue electo por la ciudadanía y aseguró que busca tener una gobernación horizontal y coherente. "Vamos a reducirnos el sueldo a la mitad, se acabaron los privilegios. Queremos que Azuay siga siendo esa luz contra el extractivismo minero en el país, vamos a generar más consultas para que sea el soberano quien decida. No vamos a vendernos con al diablo".

“Aceptamos con humildad nuestra victoria y sobre todo con mucha responsabilidad. Nuestra campaña tenía apenas 35 mil dólares contra los millones de los otros partidos, pero con mucha creatividad y sencillez logramos llegar a la gente”. El Prefecto destacó que se presentó una propuesta viable para la provincia.

Explicó que la honestidad fue la base para “enamorar a los azuayos”. “Este fue un camino duro, nos levantábamos a las 4 de la mañana y nos acostábamos a las 12 de la noche, pero sabíamos que solo eran 45 días y que lo íbamos a lograr”. Recordó que junto con su partido y el movimiento indígena han realizado grandes marchas desde Zamora hasta Quito.

“El trabajo que hacíamos frente a lo que hemos vivido anteriormente no fue algo tan complicado y eso fue lo que el pueblo del Azuay pudo percibir nuestro compromiso”. Comentó que a pesar de estar en el cargo no se renunciará a los principios que se manejaban anteriormente.

“Jamás solamente por conseguir recursos vamos a decir que nos olvidamos de las fuentes de agua, de la ecología o de la naturaleza. No vamos a aliarnos posiblemente con el diablo. Pero sí vamos a generar vías de diálogo para tener una comunicación fluida con el Gobierno nacional”.

Aclaró que no es opositor a nivel personal con el Ejecutivo, “estamos en contra de determinadas accione y actos”. Mencionó que ya se ha reunido con el Gobernador de la provincia para poder mantener una buena relación por el “bien de la provincia”. “Hemos pedido reuniones con el Presidente de la República y los ministros para seguir trabajando”.

Comentó que ya se han reunido con los 15 alcaldes de la provincia del Azuay. “Estamos apostando por un minga institucional donde habrá un trabajo y un liderazgo comunitario y no personal. No es que yo soy quien está por encima de todos, acá tiene que haber una gobernación horizontal y junto a la comunidad”.

“Apenas nos enteramos que fuimos elegidos ya hemos realizado encuentros con la comunidad y vamos recorriendo las poblaciones para seguir conociendo sus necesidades y poder ayudar”.

Sobre la consulta popular para evitar que no continúe la minería en Quimsacocha dijo que “todas las inversiones del sector minero en el país son mitos. Nos pretenden ilusionar que con esta acción vamos a salir de la pobreza cuando tenemos a vecinos que ya han apostado por esta actividad como Perú y Bolivia donde ahora es un desastre”.

“El Gobierno a veces se deja convencer de la megaminería y de las grandes multinacionales que para ellos les resulta un éxito porque se llevan el 90% de regalías pero nos dejan menos del 5% para los ecuatorianos. Por eso es que no va a haber un salto cualitativo en las condiciones de vida con la minería”.

Recordó que lo que ocurrió en Quimsacocha fue una lucha de cerca de 20 años. “Nosotros siempre hemos defendido el agua, tuvimos que esperar 6 años para liberarnos del extractivismo en Girón, ojalá después no solo sea en este sitio sino en diferentes lugares del país”.

Sobre las reacciones por parte del Gobierno y los representantes de la minería que no quieren aceptar la negativa para aprobar el extrativismo en la provincia, Pérez aseguró que, “en efecto hay intereses poderosos, por eso es que me mandaron a secuestrar y asesinar en Río Blanco, pero nosotros hemos utilizado herramientas constitucionales y la consulta fue legal”.

“Ya no vivimos en tiempos de monarquía y ahora estas personas que no quieren reconocer la consulta deben recordar que la soberanía del Estado radica en el pueblo. Cómo es que cuando conviene hay que hacer consultas y sí se acata, ahora porque es algo que no quieren intentan acabarla”.

Explicó que las consultas deben ser acatadas inmediatamente, “no pueden ahora decir que eso no sirve. Tiene que respetar el marco jurídico constitucional del país y la decisión libre y democrática de la población. Nuestros ciudadanos aman la vida, la naturaleza. Que bien que aquí triunfó el corazón y la inteligencia”.

Sobre los trabajos y obras que se deberán realizar en la prefectura comentó que “no se va a renunciar al activismo militante. Ahora tenemos una herramienta importante que es la institucionalidad, el gobierno provincial, y desde ahí tenemos la posibilidad de generar nuevas consultas populares en Cuenca, San Fernando y porque no en la provincia del Azuay. Esto permitirá que el soberano decida si quiere actividades extractivista, reiteramos especialmente en fuentes de agua”.

“Que quede claro primero estamos en contra de la minería metálica y segundo esta actividad en fuentes de agua o sectores sensibles. Estos sitios son futuro de la humanidad. Quiero recordarle a los señores mineros que para realizar esta actividad se necesita agua y una persona pro minera necesita alimentos. Sus hijos van a necesitar agua, entonces no nos intenten manipular indicando que con la minería responsable no se va a contaminar el agua, no somos idiotas los ecuatorianos. Conocemos lo que puede pasar”.

Comentó que se está defendiendo el agua y la vida. “Este grito que nace desde el sur del país ojalá se proyecte a los demás sitios de la nación”. El Prefecto del Azuay pidió que se le llame por su nombre y no con cargos, “sigo siendo el mismo y apenas son cuatro años. Yaku seré hasta los últimos minutos de mi existencia”.

Pérez aseguró que se está realizando el equipo de trabajo no solo con gente de Pachakutik sino con otros partidos. Comentó que no se trata de servirse de la provincia sino servirla, “se eliminarán todos lo privilegios. Vamos a ir en bicicleta y reduciremos el sueldo a la mitad. Los directores departamentales no tendrán un carro de la prefectura para su fines personales”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato