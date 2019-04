Ecuador apuesta por los agrocombustibles

Se busca generar empleo directo e indirecto y lograr un aire de mejor calidad porque no contienen azufre, no generan humo y no contaminan Con el objetivo de apoyar la producción de caña de azúcar y palma, sectores que necesitan espacios para desarrollarse, el Ministerio de Agricultura emprendió un proyecto para la elaboración de agrocombustibles. Desde hoy, los biocombustibles en Ecuador, como ecopaís, serán conocidos como agrocombustibles.