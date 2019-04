Presidente de Corte Constitucional niega recusación contra juez que lleva caso de matrimonio igualitario

"No existe afectación a la imparcialidad", afirmó Hernán Salgado El juez constitucional Ramiro Ávila, quien tramita la opinión consultiva de la Corte Provincial de Pichincha sobre el matrimonio igualitario, recibió dos solicitudes de recusación por, supuestamente, haberse emitido criterios a favor de esta causa. Sin embargo, el presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, negó estos pedidos, argumentando que fueron criterios académicos cuando Ávila no era juez constitucional y no versan directamente sobre el caso tratado, por lo que no existe afectación a la imparcialidad