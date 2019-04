Bancada de CREO decide no integrar Comisión para investigar a Elizabeth Cabezas

Consideran "incómodo poner a un colega asambleísta en el paredón". Además, explica que hay bancadas, como el PSC o SUMA "que se lavan las manos cuando hay que poner nombres" Este jueves 4 de abril el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará para conformar la Comisión Multipartidista que investigue a la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, por supuestamente "boicotear" una investigación al Presidente Lenín Moreno. El jefe de bancada de CREO, Homero Castanier, anunció que el bloque decidió no integrar esta Comisión porque, dijo, ya han formado parte de las anteriores y existen más bancadas, así como independientes.

“Las Comisiones que han investigado a colegas asambleístas han sido incómodas, no han sido para nada cómodas, tener que señalar o ponerlo en el paredón a un asambleísta”. Es una de las razones por las que el bloque de CREO, en voz de Castanier, no conformarán la Comisión que investigue a Cabezas.

Considera que debe estar “un miembro de la bancada correísta”, que es el denunciante; “uno de la bancada morenista”, que es la denunciada; y, dijo, debe ir un independiente y ya no uno de su bancada. “CREO fue parte de las tres comisiones que analizó las denuncias contra las 3 asambleístas (ahora destituidas). Hay una bancada del Partido Social Cristiano, SUMA e independiente”, precisó.

Marcela Aguiñaga será la representante de la bancada correísta, mientras que el oficialismo aún no ha decidido, hasta ayer, cuál será el asambleísta que los represente en esta Comisión.

Amapola Naranjo (RC) fue quien presentó la denuncia en contra de Cabezas, tras la conversación entre la presidenta de la Asamblea y la ministra del Interior, María Paula Romo, minutos antes de una votación del Pleno Legislativo para abrir una investigación en contra del Presidente Moreno por supuestos vínculos con empresas offshore.

El asambleísta independiente, Yofre Poma (ex AP) manifestó no tendría inconveniente en formar parte de la Comisión. Sin embargo, advirtió que no siempre el Pleno acoge el informe por ser un tema político.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato