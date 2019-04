San José 3 - LDU-Q 3

Crónica final del partido Liga de Quito empató 3-3 frente a San José en la tercera fecha del grupo D por la Conmebol Libertadores. Sobre el análisis del encuentro, el estratega albo señaló, que si bien no se consiguió el resultado esperado, Liga todavía tiene opciones de pelear la clasificación.

Pablo Repetto, estratega de Liga Deportiva Universitaria, habló con los medios de comunicación, después del empate de los albos frente a San José por la Conmebol Libertadores.

“Nosotros vinimos con la idea de ganar los tres puntos, fue un partido accidentado.Si bien el resultado no es lo que queríamos, no es malo, si analizamos todo es un resultado justo”, señaló el DT.

Por su parte Anderson Julio, jugador albo, puntualizó que el resultado no fue el esperado, pero saben que tienen latente las posibilidades de clasificar a la siguiente etapa. “El resultado no se nos dio, pero esto es fútbol. El grupo no está tan contento que se diga, ahora vamos ir a Uruguay ha jugar con las mismas ganas”. ( BGV)

Fuente: La Red