Rafael Correa: "Lenín Moreno cayó lo más bajo que un ser humano puede descender"

"Al meterse con mi familia e insinuando las peores perversidades que solo un alma enferma y desesperada puede engendrar", lamentó Tras una entrevista radial que mantuvo el Presidente de la República, Lenín Moreno, en la que habló de varios temas, señalando, entre ellos, a su antecesor, Rafael Correa. A través de su cuenta en Twitter, el Exjefe de Estado cuestionó los pronunciamientos del actual mandatario. "Lenín Moreno cayó lo más bajo que un ser humano puede descender, al meterse con mi familia e insinuando las peores perversidades que solo un alma enferma y desesperada puede engendrar", lamentó.

“Responderle a sus bajezas sería la peor de las derrotas, pues caería en la miseria humana que Moreno representa. Seguiremos tan solo luchando sin descanso para demostrar al mundo que fuimos traicionados y perseguidos por un completo corrupto”, expresó el Expresidente de Ecuador, en su red social.

Finalmente, indicó: “Se derrumba una de las mayores farsas de la historia, y, en su caída sin retorno, quiere arrastrar la honra de aquellos a quien tanto odia. No caeremos en el lodo. Eso es para los cerdos”.

Entre sus pronunciamientos, el Presidente Moreno reveló la “construcción de varias tramas” durante el gobierno del exmandatario Rafael Correa para camuflar los casos de corrupción durante los 10 años de régimen. “No nos olvidemos de un informe del 30-S, se decía que los 10 de Luluncoto eran terroristas, se dijo que el crimen del general Gabela era delincuencia común”, sostuvo el Mandatario.

De la misma forma se refirió a la muerte del paracaidista Santiago Zurita, ocurrida en 2011, de la que se comentaba en su momento que no era “casualidad”. “Ese paracaídas estaba destinado para Diego Peñaherrera, escolta de la esposa del expresidente y ese día no se puso ese paracaídas, no sé”, añadió.

(JPM)

Fuentes: Twitter Rafael Correa – El Telégrafo – Ecuadorinmediato.com