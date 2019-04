ECUAVISA (Pichincha) Judicatura: Toainga no puede ejercer como fiscal subrogante

"No existe la posibilidad de que el fiscal general subrogante designado por el Consejo de Participación pueda ejercer su función porque el Cpccs carece de competencia para eso", recalcó

Luego de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio designó a Wilson Toainga como nuevo fiscal general del Estado subrogante, el Consejo de la Judicatura (CJ) reaccionó y preció que ese organismo no tiene competencia para elegir ese cargo.

Así lo indicó la titular del CJ, María del Carmen Maldonado, en una rueda de prensa la tarde del martes 2 de abril de 2019.

“No existe la posibilidad de que el fiscal general subrogante designado por el Consejo de Participación pueda ejercer su función porque el Cpccs carece de competencia para eso”, recalcó Maldonado.

El Cpccs explicó que su decisión se tomó luego de que "el Consejo de la Judicatura no ha notificado con el fiscal que ostente el más alto puntaje.

Maldonado dijo que “al no ser competente el Consejo de Participación para designar al subrogante, no existe obligación alguna de la Judicatura de remitir informe alguno al Cpccs”. “No hemos incurrido en ninguna falta ya que no estamos obligados a remitir informe al Cpccs”, agregó.

Ante una pregunta de cuánto le tomará elegir al funcionario, la presidenta del CJ explicó que el proceso de la carrera fiscal le tomará de 3 o 4 meses. Luego de eso, se determinará al subrogante. Agregó que será el mejor evaluado de dicho proceso.

Maldonado mencionó que es facultad del Cpccs la designación del fiscal general del Estado.

La presidente del Consejo de la Judicatura señaló que la competencia del organismo que presidente para designar al fiscal general subrogante se basa también en la Constitución. Además, dijo que hay 2 pronunciamientos de la Procuraduría que fijan esta facultad en el CJ.

Toainga se ha desempeñado como fiscal de Pichincha y estuvo al frente de casos como el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio y de la pareja de Santo Domingo, Óscar Villacís y Katy Vanessa Velasco.