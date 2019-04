LA PRENSA (Chimborazo) "No nos impongan qué estudiar"

Los estudiantes de tercero de bachillerato deberán presentarse a rendir las pruebas Ser Bachiller

Riobamba/ Faltan pocos meses ya para que se termine el año lectivo 2018-2019 y son los estudiantes de tercero de bachillerato quienes deberán presentarse a rendir las pruebas Ser Bachiller.

Reacción. Pero ¿qué sienten? ¿están preocupados? Conversamos con estudiantes de tercer año de bachillerato de diferentes establecimientos. Alexander Cando de la Unidad Educativa American High School, comentó que la mayoría de estudiantes están tomando un curso preuniversitario. “En Riobamba existen un montón. Para nosotros estas pruebas son vitales para poder acceder a la universidad”.

Preparación. Luis Coloma es de la Unidad Educativa San Felipe Neri. También se está preparando en un preuniversitario y aspira ingresar a la Católica o a la Internacional. “A nosotros nos brinda apoyo académico nuestra institución y eso es muy importante”. Antonio Arias Portalanza de la Unidad Educativa Liceo Nuevo Mundo estudia con jóvenes que ya rindieron en años pasados las pruebas y les fue bien. Joel Ortiz de la Unidad Educativa Amelia Gallegos está estudiando por medios propios, en simuladores del internet. “Es por mis medios económicos por lo que yo no puedo entrar a un curso preuniversitario, aunque lo he pensado. Es mi carrera, es mi futuro”, dijo. En algo que coincidieron es que hay molestia porque ahora por un puntaje se les impone la carrera a seguir. “Está bien que nos evalúen, pero no impongan”, dijo Luis. Joel expresó que no puede ser que en una prueba de tres horas un estudiante se juegue su futuro, luego de 13 años de estudios en la escuela y colegio.