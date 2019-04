ACLARACIÓN: "No es competencia del CPCCS-T designar fiscal subrogante", afirma Consejo de la Judicatura

Informan que se debe iniciar la evaluación de fiscales, que es cada 3 años, y posteriormente realizarán la designación. El proceso de evaluación, dijo, tomará cerca de 4 meses Tras la designación de Wilson Toainga como Fiscal General subrogante por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T), la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, aclaró que esta designación es de competencia exclusiva de la Judicatura. Además, señalan que delegaron la facultad a la nueva Fiscal General, Diana Salazar, de nombrar a su reemplazo temporal, hasta que la Judicatura designe al subrogante.

Según la presidenta del CJ, esta designación no se ha podido realizar debido a que se tiene que iniciar el proceso de evaluación de fiscales, que debe hacerse cada 3 años, y el último se lo hizo en 2015.

Informó que se designará el fiscal subrogante una vez que la Judicatura haya culminado el proceso de evaluación, que mediante resolución dio paso el 1 de abril. “Esta evaluación tomará unos 4 meses", afirmó.

El Pleno del Consejo Transitorio tomó la decisión de nombrar a Toainga como fiscal subrogante, luego de que, explicaron, la Judicatura no emitió el informe al Pleno del CPCCS-T con la nominación del agente fiscal de mayor puntaje y categoría de la carrera fiscal.

“No hemos incurrido en ninguna falta al no remitir un informe, que no ha sido solicitado, al Consejo de Participación. El fiscal designado no puede ejercer la función asignada", expresó la presidenta de la Judicatura.

Además, aclaró que se delegó, mediante la resolución 039-2019, a la Fiscal General la facultad de nombrar a su reemplazo temporal, hasta que el CJ designe al Fiscal Subrogante.

Fuente:Twitter, CJ, EcuadorInmediato