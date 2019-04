Deportivo Quito se queda sin Copa Ecuador y sin técnico

El cuadro capitalino deberá seguir jugando en el fútbol Amateur Una vez que se conoció que el Deportivo Quito no participará en la Copa Ecuador, torneo al que había sido invitado, ahora el director técnico Renato Salas decidió dar un paso al costado y ya no estará al frente de los "criollos". Comentó que su contrato fue para jugar en la segunda división.

Salas aseguró que su salida fue por mutuo acuerdo, “ya que no pudimos jugar la Copa Ecuador y solo va el amateur y en Quiteños no voy". Juan Manuel Aguirre, presidente del Deportivo Quito, confirmó esta noticia pero aseguró que se estaba tratando con el técnico para ver si entraba a dirigir a Quiteños FC.

Sin embargo, Salas desmintió estos rumores y dijo que desde su renuncia se encuentra libre. El directivo azulgrana dijo que esperan conocer el día, la hora y el jugar para el debut en el fútbol amateur de Pichincha. Esto se conocerá este martes 2 de abril del 2019. "El equipo amateur jugará el fin de semana. Los muchachos están entrenando en el complejo en las tardes", detalló Aguirre.

Todavía la FEF no ha informado sí el club Quiteños FC podrá participar en el torneo provincial de la Segunda Categoría de Ibarra. Después de que el Quito firmará un convenio con Quiteños FC, la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) no autorizó la participación del club por reglamento. (BGV)

Fuente: El Comercio/ Ecuadorinmediato