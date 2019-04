Presidencia tiene que asumir deudas a Gamavisión, insiste Mauricio Herrera (AUDIO)

Audio Abril 2 - Mauricio Herrera



"José Augusto Briones y Margarita Rodríguez son los responsables de no solucionar este trámite", afirmó "¿Por qué no se paga el dinero correspondiente a los enlaces ciudadanos? Nos damos cuenta que es Presidencia quien tiene que pagar". Así lo dio a conocer el secretario del Comité de trabajadores de Gamavisión, Mauricio Herrera, quien explicó que el Decreto Ejecutivo 535, el Presidente de Ecuador suprimió la Secretaría Nacional de Comunicación y creo la Secretaría de Comunicación dentro de la institucionalidad de la Presidencia, que dispone que las atribuciones que les correspondía a la SECOM, serán asumidas por la nueva Secretaría de Comunicación. Por lo tanto, dijo, asumir los pagos adeudados al canal.

“Independientemente de quién nos usó o manipuló, somos trabajadores y la crisis de la empresa afecta directamente a nuestras familias”, reclamó Herrera.

Expuso que su reclamo lo ha presentado a varias autoridades por lo que en estos días, acudieron a la Defensoría del Pueblo para que tomen partido por esta causa que afecta los derechos de los trabajadores de manera directa.

“Existe constancia suficiente y documentada que los servicios fueron recibidos y se transmitió al aire las sabatinas”, precisó.

Además, detalló que le corresponde a la Presidencia el cumplimiento de la recomendación de la Contraloría de 2018, “dejando a salvo el derecho de repetición en contra de los funcionarios que dispusieron que se otorgue el servicio sin el respaldo contractual, así como responsabilidad administrativa y civiles que se llegaran a encontrar”.

Sobre el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, comentó que realizó un exhorto para que las entidades de control, en un plazo de 8 días, se pronuncien sobre la documentación entregada en el proceso de cobro de las sabatinas.

“Hago responsable a la Presidencia, especialmente a José Augusto Briones y Margarita Rodríguez, que son responsables, no de las sabatinas, sino del trámite que se está realizando”, precisó.

“3 meses sin sueldos, el dinero de afiliación no ha sido cancelado en casi dos años y no existe un resultado de las protestas”, lamentó Herrera, al señalar que hasta hoy, les siguen descontando los aportes al IESS, pero estos montos no van a las arcas de la seguridad social. “Que el nuevo liquidador llegue a acuerdo definitivos y se realice un cronograma de todas las actividades que se tiene que llevar a cabo”, afirmó.

El anterior liquidador, dijo, “no hizo nada, no reactivo, ni liquidó ni llegó a acuerdos, no pagó a los trabajadores y continúo con la deuda del seguro social y del SRI”.

Con respecto a la renuncia del Gerente, mencionó que estuvo una semana, pero como entró en un proceso liquidación, pasó a ser liquidador, pero se le pidió la renuncia porque, cuestionó, no hubo ningún cambio.

Considera que la reactivación se debe dar en la empresa y aclaró que Gamavisión no recibe ni un solo centavo del Estado y apoyan la decisión de que se venda y sea un canal privado.

(PP)

EcuadorInmediato.com