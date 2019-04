CONMEBOL multó con USD$ 5000 a Emelec

El cuadro "eléctrico" se enfrentará contra Cruzeiro por la Libertadores La CONMEBOL decidió multar a Emelec con USD$ 5000 mil dólares por no acatar las órdenes del delegado en temas de protocolo, no respetar el horario marcado y no alcanzar los estándares de emergencia que exige la confederación. El cuadro "eléctrico" se enfrentará contra Cruzeiro de Brasil.