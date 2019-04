Presidente Moreno: CPCCS electo en las urnas deberá ganarse la legalidad y legitimidad del pueblo ecuatoriano

"Estaban manejados por un gran titiritero y nada más", criticó sobre los integrantes anteriores del organismo Sobre una reforma constitucional que se debatirá en la Asamblea Nacional, para restarle competencias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el Presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que respeta todos los planteamientos, pero que el organismo y sus miembros, electos en las urnas, tienen que ganarse la legitimidad ante el pueblo ecuatoriano.

“La consulta, si es que va a haberla, debe ser producto del diálogo nacional. Nosotros vemos que en la Asamblea parece que ha ingresado un proyecto para poder restar las competencias del CPCCS. Lo respetamos, por supuesto. En forma particular, creo que el Consejo de Participación Ciudadana, que fue producto de una decisión popular, debe ganarse la titularidad ante el pueblo ecuatoriano”, añadió.

A criterio de Moreno, los nuevos integrantes no tendrán que ser obsecuentes al poder, como lo fueron los anteriores. “Estaban manejados por un gran titiritero y nada más. Para que no ocurra esto, deben ganarse, no solo la legalidad, sino la legitimidad ante la ciudadanía”.

Hoy, la Asamblea Nacional debate una propuesta de resolución para iniciar el trámite de reforma parcial de la Constitución para limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El planteamiento de enmienda constitucional fue presentada por la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas.

“Esta reforma constitucional canaliza la preocupación ciudadana y coincide con la opinión de reconocidos constitucionalistas respecto de la elección de los miembros del CPCCS. Es fundamental garantizar a la ciudadanía que las autoridades designadas actúen en apego a la ley y sus atribuciones”, expresó Elizabeth Cabezas, al momento de proponer esta modificación.

(JPM)

Fuentes: Pública FM – SECOM – Ecuadorinmediato.com