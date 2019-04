DEFENSA:Presidente Moreno sobre INA Papers: "Estoy a la expectativa de que inicie la indagación previa para aclarar el caso" (VIDEO)

"Yo jamás me enteré que se había formado esta empresas offshore, ¿Ustedes creen que yo a una empresa offshore le iba a poner el nombre de mis hijas?", cuestionó El Presidente de la República, Lenín Moreno, negó que tenga alguna participación en una empresa offshore como lo han denunciado diversos sectores políticos. Además, aseguró estar expectante de que se abra la indagación previa para poder hacer las aclaraciones respectivas. "Yo jamás me enteré que se había formado esta empresas offshore, ¿Ustedes creen que yo a una empresa offshore le iba a poner el nombre de mis hijas?", cuestionó.

A continuación, exponemos lo manifestado por el Jefe de Estado, durante una entrevista radial, respecto al tema:

“Yo he estado a la expectativa de que se presenten las denuncias respectivas, que inicie la indagación fiscal, que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea me comunique que existe esta denuncia para poder hacer la aclaración respectiva.

Jamás me enteré que se había formado esta empresa offshore. Un hermano mío, amigo de un señor Macías, le proporcionó un crédito hace algunos años, un crédito que había obtenido de su trabajo, durante casi 10 años, en Estados Unidos, y que enviaba frecuentemente para que mi madre se lo guarde. Era un crédito no grande, que los señores querían pagar el momento en el que tuvieron el dinero respectivo.

¿Ustedes creen que yo, a una empresa offshore donde ocultaba dinero mal habido, le iba a poner el nombre de mis hijas? Hubiera hecho algo parecido a lo que hacían ellos (quienes lo acusan), que era esconderlo todo. Todo lo contrario, esos señores me han manifestado que la empresa, el momento en el que la compraron, ya tenía el nombre de INA. Mi hermano hace la empresa offshore a pedido de quien le debía el dinero para poder pagarle, en Panamá y que él pueda traer esos recursos, de a poco, al Ecuador.

Eso ¿era algo prohibido? No, nada, absolutamente nada porque mi hermano no es empleado público. Él puede tener las empresas offshore que quiera. Es más, cuando le terminaron de pagar el dinero, pidió que se le saque de la empresa y así sucedió. Mi hermano ya no está, ni estuvo durante todo ese lapso en la empresa.

Es decir, cuando se hizo adquisición de cosas, principalmente, aquello que se manifiesta de un departamento, que un señor con bastante descalificación moral –no se olviden que fue Latin King y de los de alta jerarquía y a quien, en el gobierno anterior le borraron el pasado judicial-, hace la acusación. De una forma mentirosa, dice que paso mis vacaciones, con mis hijas, allí.

No conocemos ese departamento, no lo habíamos visto en nuestra vida. Que un amigo compre el departamento a otro amigo, eso es problema de ellos, es una cosa que se hace de manera muy frecuente. A pesar de que este amigo, el que vendió el departamento, frecuentemente, me decía que ocupe, si quería, uno de los que tenía porque era un hombre adinerado. Yo le decía que me dé las características, al momento que me las daba, le decía que no me servía porque yo necesito espacios un poco amplios para poder circular, principalmente, en el baño.

Por eso es mentira, jamás he ocupado ese departamento que el mentiroso y sinvergüenza este de (Ronny) Aleaga dice que costaba USD $500.000. Después, cuando hacen la visita el señor Embajador de España y otra persona –tenemos los videos, dicen que jamás en la vida me han visto ni a mí ni a mis hijas allí. Esa es la verdad, pero claro, construyen la trama típica, así como acusan a la gente de traidora y de criminal y corrupta, tratando de botar la piedrita, así es como armaron el 30-S, el Gran Hermano; así funcionaban”.

