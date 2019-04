Presidente Moreno a Rafael Correa: "Que me diga qué afección me está matando para tomar los remedios necesarios"

Además, el Jefe de Estado calificó como "una ridiculez inmensa" el museo que constituyó el Exmandatario en el Palacio de Carondelet Durante una entrevista radial, el Presidente de la República, Lenín Moreno, respondió a su antecesor, Rafael Correa, sobre los señalamientos de su supuesta salida del cargo aduciendo problemas de salud. Asimismo, condenó la intromisión en su vida privada y la filtración de fotografías, documentos, videos y audios.

“Aquel autoexiliado, prófugo de la justicia, que se encuentra meditando, perversamente, en un ático, que un día me renuncia y otro día me mata. Porque ya me mataron hace mucho rato. Yo ya soy un cadáver, no solo político, sino físico para el Expresidente de la República”, dijo.

Recordó las palabras del Exmandatario, quien adujo problemas de salud para Moreno, a lo que el actual Jefe de Estado respondió: “Espero que ustedes puedan detectarme la enfermedad que tengo en este momento porque me siento bastante bien. De todas maneras, si el Expresidente conoce de alguna afección que me esté matando que, por favor, me la diga, para tomar los remedios que se requieran”.

En cuanto a la filtración de su documentación privada, Moreno explicó que han circulado un sinnúmero de fotografías de sus frecuentes visitas a museos. “Entiendo que, como el Expresidente no tenía esa costumbre –dicho por él mismo-, ni de asistir a conciertos de música, entiendo que no conoce acerca de la sensibilidad que uno adquiere al momento en el que se ven esas obras tan maravillosas del arte de la historia”.

“Como ustedes pueden ver, las fotografías corresponden, en ciertos casos, presentan a mi esposa en un sitio de Francia en el cual había una armadura y se pone atrás de ella para tomarse una foto y hacen de cuenta que la armadura era parte de mi casa. El único museo que visitaba el Expresidente era el que se hizo él mismo, que es un llamado a la ridiculez inmensa y pare de contar”, añadió.

(JPM)

Fuente: Pública FM

Ecuadorinmediato.com