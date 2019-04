EL TIEMPO (Azuay) Siete observaciones hizo Contraloría a Loma larga

El informe que terminó con el pedido de destitución de la ahora asambleísta Marcela Aguiñaga, antes Ministra de Ambiente, detalla presuntas irregularidades en las actividades mineras en Quimsacocha

No disponer de estudios y permisos ambientales completos, realizar actividad minera sin licencia ambiental, no cumplir con el plan de inversiones mínimas, demora en los trámites, la intersección del proyecto con bosques protectores y patrimonio forestal y el uso de agua sin cumplir recomendaciones técnicas son los resultados del informe de Contraloría al proyecto Loma Larga.

Dicho informe motivó que el viernes anterior se notifique a la asambleísta Marcela Aguiñaga, antes Ministra del Ambiente, de su destitución y una multa económica. El análisis estuvo a cargo de la Dirección Provincial de la Contraloría General en el Azuay y relata hechos registrados desde el 2006.

El informe indica que el proyecto obtuvo una licencia en el 2006, antes de que Quimsacocha fuese declarado como bosque protector por el Ministerio del Ambiente, lo que ocurrió en 2009. Esta última resolución dejaba sin efecto la licencia, pero en el 2011 se ratificó la autorización del proyecto para la fase de exploración avanzada.

Los representantes de la empresa informaron a la Contraloría que no se han efectuado labores mineras en el área sin licencia y aseguraron haber solicitado dicho permiso en repetidas ocasiones.

En cuanto a las inversiones, el estudio de la Contraloría indica que, de los 400.000 dólares que la empresa debía invertir en las áreas Cerro Casco y Cristal, solo cumplió con el 15 por ciento. La empresa indicó que un conflicto judicial por la expropiación de terrenos le impidió hacer labores y frenó la inversión en la zona.

La Ministra del Ambiente declaró a Quimsacocha como Área Nacional de Recreación en el 2012, prohibiendo las actividades no compatibles con el ecosistema, pero según la Contraloría no se tomó en cuenta que parte de la concesión minera intersecta con las áreas protegidas. Según la empresa y Aguiñaga, los trabajos en la zona no pueden ser considerados como nocivos para las áreas forestales.

La asambleísta indicó que el pedido de destitución es inejecutable, que no era su competencia revocar una concesión, y que el informe cayó en la caducidad por lo que apelará la decisión de la Contraloría. (I)

DATOS

-Respuesta. El Ministerio del Ambiente, al ser consultado sobre el informe, comunicó que analizará los resultados antes de pronunciarse.

-Sanción. Por este caso la Contraloría pidió la destitución de la exministra del Ambiente y ahora asambleísta Marcela Aguiñaga.

-Apelación. La legisladora dijo que presentará sus pruebas de descargo, apelará la resolución y demandará a los auditores a cargo del estudio.