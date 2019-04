LA PRENSA (Chimborazo) ¡Será investigada!

Tras varias horas, con seis votos a favor se decidió sobre la creación de una comisión multipartidista que investigue a la presidenta del Legislativo

Riobamba/ Fue el domingo 31 de marzo de 2019, en horas de la tarde, cuando sesionó el Consejo de Administración Legislativo (CAL) en la Asamblea Nacional del Ecuador. Tras varias horas, con seis votos a favor se decidió sobre la creación de una comisión multipartidista que investigue a la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, por el supuesto boicot a la solicitud de la bancada correísta de fiscalizar al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, frente a la publicación periodística denominada “El Laberinto offshore del círculo presidencial”.



Tiempos. Luego que se conforme la comisión multipartidista habrá un plazo de 10 días para que se presente un informe que será tratado en el pleno de la Asamblea Nacional. Esta sesión del CAL no estuvo presidida por Elizabeth Cabezas, quien se excusó. Sin embargo, enseñó a los legisladores una respuesta del Procurador del Estado, Íñigo Salvador, a una consulta realizada por ella. La consulta hecha por Cabezas era que si un legislador puede ser juzgado por el CAL dos veces por la misma causa. Tomando en cuenta que ese organismo se reunió la semana anterior para tramitar el tema, pero no obtuvo los votos suficientes ni a favor ni en contra de la calificación de la denuncia, según informó Diario El Universo. Como respuesta, la Procuraduría del Estado anotó que no procede que el CAL trate de nuevo lo que ya ha considerado, pues, la semana pasada tramitó el pedido de la legisladora Amapola Naranjo de la Revolución Ciudadana y no hubo los votos. El pronunciamiento recibió el rechazo de los integrantes del CAL, quienes calificaron el pedido de investigación de Naranjo.