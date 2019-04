"Nos preocupa que esto sea el origen para revisar el asilo", señala abogado de Julian Assange (AUDIO)

Audio Abril 01 - Carlos Poveda



Además, negó que el australiano pueda ser el culpable de la difusión de imágenes privadas del Presidente de Ecuador por lo que está aislado de cualquier comunicación con el mundo exterior El abogado de Julian Assange, Carlos Poveda, negó la acusación que realizaron las autoridades ecuatorianas que pone como responsables a Wikileaks y su defendido de hackear y difundir las imágenes privadas del Presidente Lenín Moreno. De igual manera, Poveda asegura que si se diera por terminado el asilo al periodista "existe una gran posibilidad que se presenten nuevamente medidas cautelares al Sistema Interamericano de Derechos".

“El señor Assange está aislado completamente, no tiene internet y precisamente de eso prevenía la acción de protección que se presentó en Ecuador. Ahí, se discutió el tema, inclusive pudieron observar las autoridades ecuatorianas, los jueces, los periodistas, que se encontraban, que el acceso a medios de comunicación, internet y telefonía, era nulo.”, justifica el abogado Poveda frente a la acusación de que el periodista extranjero tendría el acceso a las cuentas personales del Presidente de la República. Por esa razón, asegura que se encuentra en “un régimen presidiario, más que un derecho de asilo”, debido a que “con el mundo exterior tampoco tiene comunicación”.

De igual manera, asegura que “Assange no igual que Wikileaks” debido a que esta es una fundación. Incluso, Poveda indicó que Assange ya no es parte del directorio de la empresa, “él no tiene ninguna capacidad de decisión dentro de Wikileaks.”

“La denuncia nace de un tweet que hace Wikileaks en inglés y que remite a una página en español que es inapapers.org, como han hecho miles de personas, no es algo extraordinario. Llegar a acusar inclusive de hackeo, el señor Assange es un periodista laureado, es un periodista perseguido y por eso se le concedió el derecho a asilo.”, asegura Poveda. Además, recalca que las autoridades han creado una “trama” donde aseguran que Assange se encuentra en el país y es un periodista reclutado por el ex vicepresidente, Rafael Correa.

El abogado de Julian Assange asegura que su defendido se encuentra Por esa razón, recalca que no existe justificativo para indicar que Assange haya hackeado las cuentas y entregado esa información.

“INA papers es una página que se hizo en los inicios de marzo y Wikileaks retwittea esto, creo que el 25 de marzo. Además, cuando hace investigación Wikileaks a través de cables lo hace en inglés, lo que hizo fue poner el encabezado en español y remitir una página en español”, indica Poveda justificando porque no concuerdan las acusaciones realizadas por las autoridades ecuatorianas.

Por último, el abogado Poveda asegura que lo que les preocupa es que esto “sería el origen de la revisión del asilo” de Julian Assange en la Embajada Ecuatoriana en Inglaterra. El periodista extranjero no tendría ningún problema en salir, indica su abogado, pero las autoridades ecuatorianas deben dar la garantía que no se iniciará un proceso de extradición a Estados Unidos. “Sabemos que hay una investigación reservada en Estados Unidos. Además, no existe el documento oficial que indicó la Procuraduría donde se garantiza la no extradición a los Estados Unidos.”, denuncia Poveda. “Si se da la extradición activaremos nuevamente medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos”, concluye.

(APT)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra