Fernando Villavicencio: Investiguen transferencia de $18.3 millones a Conto Patiño y qué cuentas alimentan INA Investment (AUDIO)

Considera que la Asamblea pueda pedir asistencia judicial a Panamá para verificar al ruta del dinero y si existieron transferencias de RECORSA ¿Qué hizo Conto Patiño para recibir una transferencia de USD $18.3 millones? ¿Por qué hay pagos desde la cuenta de RECORSA para compras de Rocío González? y ¿Cuál es la cuenta que alimenta INA Investment? Son algunas de preguntas que, a criterio del periodista Fernando Villavicencio, la justicia ecuatoriana y la Asamblea Nacional deben tratar de contestar con las investigaciones que realizan sobre la presunta conexión del Presidente Lenín Moreno con empresas offshore. El fondo de la investigación, dijo, es quién negoció Coca-Codo Sinclair y, también, investigar qué cuentas alimentan a INA Investment.

En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com habló sobre las investigaciones que se han publicado en varios portales digitales que él dirige sobre los presuntos casos de corrupción que envuelven al círculo familiar del Presidente Moreno. Explicó que varios amigos y personas cercanas al Primer Mandatario han realizado movimientos financieros en paraísos fiscales y con estos han logrado constituir empresas offshore y adquirir bienes en España.

Villavicencio indicó que la investigación que realizó nace al momento que recopilaba información sobre las denuncias de presunta corrupción en Coca Codo Sinclair: “En marzo del año 2010 el Presidente Moreno aparece en el caso Coca Codo Sinclair, él tenía responsabilidades específicas y nos llamó la atención que esté involucrado ahí. Él mismo admite en una entrevista radial como se reunió con el Embajador de China y posterior a esto se aprobó una línea de crédito con este país”.

En este mismo caso, se habría producido la intervención de un amigo cercano del Presidente, Conto Patiño, quien presuntamente habría recibido más de USD 18 millones de dólares en su cuenta de Panamá por formar parte de esta negociación: “Hasta ahora Conto Patiño no logra justificar el origen de estos ingresos y eso incluso le trajo problemas con el Servicio de Rentas Internas, pero a partir de aquí se empezó a indagar la participación del Presidente Moreno con estos empresarios”.

De igual forma, en este entramado aparece el hermano del Primer Mandatario, Edwin Moreno Garcés quien forma parte de una empresa offshore y admite que la misma se constituyó porque le prestó una plata a Javier Macías y a raíz de eso se creó la compañía, pero, luego pide ser borrado de la empresa: “A finales del año 2015, cuando el señor Edwin Moreno Garcés pide que le cambien su nombre por el de María Auxiliadora Patiño se evidencia que las acciones de la empresa no fueron vendidas o cedidas necesariamente y tampoco existe ninguna justificación”.

Posterior a esto, aparece la compra de un departamento en Alicante – España por parte de INA INVESTMENT y que fue comprado a un amigo cercado de la familia del Presidente: “El departamento en Alicante se lo compró al señor Emilio Torres Copado, un amigo de la familia Moreno Gonzáles y esto es un caso similar al de Galo Chiriboga con la casa de Cumbayá”.

Por otra parte, el periodista afirma que el Presidente conoció esta investigación dos meses antes de su publicación y que incluso el Secretario de Comunicación, Andrés Michelena, se reunió con uno de los periodistas que llevó a cabo la indagación: ”Nosotros entregamos esta información dos meses antes de que se publique al señor Andrés Michelena, él sabía que el portal La Fuente tenía este material. Cristhian Zurita se entrevistó con él y le dijo que el Presidente estaba preocupado porque de la cuenta de INA INVESTMENT se compraron unos muebles que llegaron a Ginebra a la residencia de Lenín Moreno”.

Ante esto, considera oportuno que la Asamblea en su indagación pueda pedir asistencia judicial a autoridades de Panamá y verificar la ruta del dinero y si su origen fue lícito o no: “La Asamblea debe pedir información a las autoridades de Panamá para obtener el origen del dinero, debe investigarse qué cuentas la alimentaron y si existieron transferencias de la compañía RECORSA en Panamá a INA INVESTMENT”.

Su interés, dijo, ha sido Coca-Codo Sinclair y en medio de esa investigación se encuentran con RECORSA Panamá, con USD $18.3 millones, con los mismos actores vinculados en una decena de empresas y aparece INA Investment, aparece Edwin Moreno, luego la compra de muebles y alfombras que terminan en el departamento en la familia Moreno- González, se compra el departamento, carteras de cocodrilo, entre otros.

Sobre la responsabilidad penal que tendría el presidente Moreno, Villavicencio dijo que tiene una responsabilidad directa en haber solicitado recursos a un ciudadano investigado por la justicia; el segundo, es haber recibido recursos de campaña que no estén registrados en Ecuador. “Qué acciones ha tomado para que se investigación la construcción, negociación y operación de Coca-Codo. Por qué no ha enviado un escrito. Por qué el Secretario Anticorrupción no ha pedido a la Fiscalía que investigue a Conto Patiño”.

Reiteró su pedido de que se investigue la negociación de venta del equipo militar para la Fuerza Aérea Ecuatoriana, “donde una de las empresa ofertantes, MIOSA, de propiedad de Conto Patiño y sus hijos , una oferta de Corea del Sur. ¿Qué hace la empresa MIOSA utilizando el nombre del Presidente Moreno para gestionar la venta de armas a la Fuerza ecuatoriana?”.

Mencionó que “por remordimiento, el expresidente Correa debe devolver a mi familia los USD $48 mil dólares que a través de una acción judicial tramposa me arrebató”.

Manifestó que entregará toda la información con respecto al caso INA Investment. “Soliciten a Panamá los documentos que prueben la ruta del dinero que lleguen a INA Investment. Quién negoció Coca Codo Sinclair y los pedidos de donaciones por parte de Lenín Moreno a ciudadanos marcados por el sello de la corrupción como Enrique Cadena Marín”.

¿Qué hizo Conto Patiño para recibir una transferencia de USD $18.3 millones, por qué hay pagos desde la cuenta de RECORSA para compras de Rocío González y cuál es la cuenta que alimenta INA Investment?

Considera que Ecuador está a puertas de una grave crisis institucional y, a su criterio, necesaria. “Anoche, Andrés Michelena dijo que los correos del Presidente y las cuentas de Whatsapp, no habrían sido hackeados ahora, sino desde 2017. Por qué nosotros también decidimos publicar lo de INA, por que el expresidente Correa tenía está información desde 2017. Estaban utilizando esta información como chantaje en contra de Moreno”.

