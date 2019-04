Jueza rechaza acción de protección contra Presidente Moreno y 151 funcionarios por audio filtrado en Asamblea

El pedido lo realizó el activista Felipe Ogaz y el abogado Richard González por un supuesto bloqueo El lunes 01 de abril se desarrolló en el Complejo Judicial Norte, en Quito, la audiencia contra el Presidente de la República, Lenín Moreno, y 151 funcionarios más por el audio filtrado de la conversación entre la titular de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y la ministra del Interior, María Paula Romo. Tras varias horas, la Jueza rechazó la acción de protección. Según

El activista, Felipe Ogaz, a través de su twitter comunicó sobre la negación de su pedido a la Acción de Protección: "La Jueza Raquel Herrera argumentó que una política pública de impunidad debería estar escrita como parte de una regulación y que cosas como las que ocurrieron en la Asamblea Nacional ocurren de "manera cotidiana".

El activista Felipe Ogaz y el abogado Richard González presentaron una acción de protección constitucional. La idea es que se ordene una investigación sobre la compañía INA Investment, supuestamente vinculada con la familia del Mandatario ecuatoriano. La acción judicial fue presentada el pasado 11 de marzo del 2019.

Según el procurador del Legislativo, Santiago Salazar, no hay una claridad en el argumento que presentaron los denunciantes. “La verdad es que no queda claro qué derecho se está violentando, no han podido demostrar el tema, de ninguna manera. Vamos a ejercer una defensa técnica porque no hay una claridad del pedido”.

Sin embargo, para González, reiteró que “está claro que la política pública de la investigación conlleva impunidades y aquí está nuestro reclamo. Nosotros diremos que ellos (la Asamblea) hacen política pública desde que instalan baños para hombres y para mujeres, para que no haya discriminación”.

