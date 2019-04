Defensoría del Pueblo exhorta a Gobierno a pagar inmediatamente valores adeudados a trabajadores de Gamavisión (VIDEO)

En las afueras de la entidad, los empleados protestaron reclamando sus haberes La defensora del Pueblo, Gina Benavides, se pronunció sobre la situación de los trabajadores de Gamavisión y exhortó al Gobierno Nacional a realizar, de forma inmediata, los pagos de los valores adeudados por concepto de retransmisión de los enlaces ciudadanos emitidos durante el régimen anterior, en coordinación de Medios Públicos, accionista mayoritaria del canal.

A continuación, exponemos, íntegramente, el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo:

La Defensoría del Pueblo de Ecuador expresa su preocupación por la situación de los trabajadores de GAMAVISIÓN, quienes en ejercicio de sus derechos exigen a su empleador el pago de los salarios atrasados y de los aportes pendientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En GAMAVISIÓN trabajan 167 personas, de ellos 8 tienen enfermedades catastróficas y 10 que están por jubilarse. En la actualidad llevan ya 3 meses sin cobrar su sueldo y dos años aproximadamente sin que la empresa haya pagado sus obligaciones patronales al IESS.

El desfinanciamiento de GAMAVISIÓN provocado por problemas en su administración, que incluye entre otros la falta de cobro de servicios prestados por la retransmisión de los enlaces ciudadanos, ha provocado que actualmente no cuente con los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones laborales de sus trabajadores.

Al respecto, la Contraloría General del Estado emitió el informe No. DNA4-0024-2018, que en una de sus conclusiones establece que: “Los Delegados del Presidente de la República ante la Unidad de Gestión de Medios (…) y, de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (…), los Presidentes de la Junta General de Accionistas; y, los Gerentes Generales de la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A., no realizaron gestiones para el cobro de 6 631 839, 62 USD por la transmisión de los 119 enlaces ciudadanos realizados los días sábados en el horario de 10h00 a 14h00 aproximadamente, en vivo y sin interrupciones, con una duración de 26.979 minutos, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 20 de mayo de 2017, ocasionando que la empresa no reciba ingresos y además perdiera audiencia en este horario del target más importante para la industria en 1,08.” (1)

Asimismo, determina que: “(…) El Director de Cámaras y el Coordinador de Piso de GAMA TV participaron en la producción de los enlaces ciudadanos, cuyos gastos de movilización, hospedaje, alimentación, horas extras y beneficios sociales, ascendieron a 77 063,44 USD, los mismos que fueron pagados en su totalidad por la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A., GAMA TV, sin que el Jefe Financiero y Gerentes Financiero realicen el control previo al pago de los documentos presentados como justificativos de los gastos; ni objetaron el pago de estos rubros que no correspondían a la ejecución de las actividades de GAMA TV; los Directores de Recursos Humanos y Gerentes de Talento Humano aprobaron que dos funcionarios realizaran actividades que no formaban parte del contrato y en los horarios laborables de GAMA TV; y, los Gerentes Generales no dispusieron las gestiones para el cobro de los valores incurridos por el canal para la filmación y producción de los enlaces ciudadanos, así como, la suspensión de estas actividades de los dos funcionarios de GAMA TV, ocasionando que el canal incurra en gastos que no le correspondía.” (2)

Por otra parte, mediante Oficio No. 02078 del 27 de diciembre de 2018, suscrito por el Dr. Iñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado, se establece que los pasivos de SECOM integran el Patrimonio de la Presidencia de la República. Por lo tanto, a esta entidad le corresponden las obligaciones pendientes que han sido adquiridas por esa Secretaría (3).

Y además agrega: “se observa que la responsabilidad de una entidad del sector público, proveniente de servicios recibidos, genera una obligación de pago (…) y que, las acciones u omisiones en que hubieren incurrido los servidores públicos en ese contexto, por no haber observado los procedimientos aplicables, por ejemplo, deben ser materia de examen especial por parte de la Contraloría General del Estado” (4). De allí que se podrían generar responsabilidades administrativas, civiles y hasta indicios de responsabilidad penal que deben ser determinados por esa entidad de control.

Esta situación, verificada por la Contraloría General y la Procuraduría General del Estado, evidencia el cometimiento de hechos y actos que han generado una grave afectación a los derechos laborales de las y los trabajadores de GAMAVISIÓN. Por estas razones, la Defensoría del Pueblo exhorta a las siguientes instituciones y carteras de Estado a efectuar las siguientes acciones tendientes a garantizar el goce de los derechos reconocidos en la Constitución de la República, el Código del Trabajo y demás normativas aplicables a las y los trabajadores de GAMAVISIÓN:

A la Presidencia de la República del Ecuador:

Realizar de forma inmediata los pagos de los valores adeudados por concepto de retransmisión de los enlaces ciudadanos emitidos durante el gobierno anterior, en coordinación con la Empresa de Medios Públicos, accionista mayoritaria del canal.

Iniciar los procedimientos internos que sean de su competencia para la determinación, en caso de que hubiere responsabilidades, de las y los funcionarios y autoridades que hasta la presente fecha no han realizado el pago de los servicios de retransmisión de los enlaces ciudadanos emitidos durante el gobierno anterior.

Remitir a la Contraloría General del Estado toda la información y evidencias que detallen las razones o motivos por las cuales no se han cancelado los valores adeudados por concepto de retransmisión de los enlaces ciudadanos emitidos durante el gobierno anterior.

Si se genera una obligación indemnizatoria por acciones y omisiones de servidores públicos de su entidad, una vez efectuado el pago de la indemnización a GAMAVISIÓN, los funcionarios y autoridades competentes deberán ejercer la acción de repetición del caso, de conformidad con el artículo 344 del COA.

Al Liquidador de la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A.:

Realizar las gestiones de cobro a las entidades correspondientes, de los gastos asumidos para la realización de los enlaces ciudadanos.

Realizar las gestiones de cobro por la transmisión en vivo y sin interrupciones de los enlaces ciudadanos a las entidades que solicitaron su transmisión, con el objeto de recuperar los valores invertidos por el canal GAMAVISIÓN.

Pagar, inmediatamente, a las y los trabajadores los valores adeudados por concepto de salarios y otras obligaciones laborales establecidas en la normativa jurídica vigente en el ordenamiento ecuatoriano.

Pagar las obligaciones patronales pendientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

A la Contraloría General del Estado:

Continuar con la tramitación de los procedimientos de determinación de responsabilidades de la contratación de servicios de retransmisión de los enlaces ciudadanos emitidos por GAMAVISIÓN, y continuar con la determinación de responsabilidades civiles, penales y/o administrativas por la falta de pago de estos servicios por parte de la Presidencia de la República en el período de servicio del Econ. Rafael Correa Delgado.

Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social:

Que se ejecuten de manera inmediata las medidas administrativas más adecuadas para el cobro de obligaciones patronales pendientes para poder restablecer todas las prestaciones y servicios que brinda la Seguridad Social.

Al Ministerio del Trabajo

Realizar las inspecciones de trabajo necesarias para determinar la situación de las y los trabajadores de GAMAVISIÓN y proceder a la elaboración de informes sobre el cumplimiento de las normas laborales.

(1) Informe General del Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras a la Compañía de Televisión del Pacífico TELEDOS S.A., por el período comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017, Pág. 50. Lo subrayado corresponde a la DPE.

(2) Informe General del Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras a la Compañía de Televisión del Pacífico TELEDOS S.A., por el período comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017, Pág. 59. Lo subrayado corresponde a la DPE.

(3) Oficio No. 02078 de fecha 27 de diciembre de 2018, suscrito por el Dr. Iñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado, pág. 5.

(4) Oficio No. 02078 de fecha 27 de diciembre de 2018, suscrito por el Dr. Iñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado, pág. 8. Lo subrayado corresponde a la DPE.

