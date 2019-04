LA GACETA (Cotopaxi) Hoy cerca 7 mil estudiantes rendirán homenaje a Cotopaxi

El 1 de abril de 1851, durante el gobierno de Diego Noboa y Arteta, fue creada la provincia

Al exaltarse los 168 años de creación de la provincia de Cotopaxi, este 1 de abril, los estudiantes desfilarán por las avenidas de la ciudad de Latacunga; serán cerca de 7000 jóvenes de las diferentes instituciones de la provincia.

El 1 de abril de 1851, durante el gobierno de Diego Noboa y Arteta, fue creada la provincia de Cotopaxi, no obstante desde el 9 de octubre del mismo año hasta el 31 de mayo de 1938 se la denominó ‘Provincia de León’.

Hoy, un total de 29 centros educativos rendirán homenaje a Cotopaxi. La concentración será en el Aki del Sur, a las 09:00. El recorrido se dará por la intersección de la Av. Atahualpa siguiendo la Av. Unidad Nacional, Quijano y Ordóñez, Marqués de Maenza, Av. Trajano Naranjo (Av. Cívica) hasta la Unidad Educativa “Luis Fernando Ruiz”.

Víctor Olivo, director distrital de Educación, indicó que el Distrito se rige bajo el acuerdo Ministerial Nº MinEduc-ME-2015-00025-A, establece la normativa que regula la participación de los representantes estudiantiles.

En el bloque 1 saldrán las autoridades: el Gobernador, Alcalde, Prefecto, Reina de la Provincia, Comandante de Policía Nacional, Comandante FAE y Comandante Brigada Fuerzas Especiales Patria.

En el segundo bloque el Coordinador Zonal 3, Directores Distritales, rectores de las instituciones educativas. Y en el bloque 3 los estudiantes con los Pabellones Nacionales de las Instituciones Educativas.

Encabeza la Unidad Educativa Especializada Cotopaxi y le seguirán las Unidades Educativas: Once de Noviembre, La Inmaculada, Jorge Icaza, Sagrado Corazón de Jesús, José María Velasco Ibarra, San José La Salle, Isidro Ayora, Semillas de Vida; seguidamente desfilará una institución del Distrito La Maná; continúa Ana Páez, Victoria Vásconez Cuvi-Simón Bolívar- Elvira Ortega, Manual Gonzalo Albán, Rumazo, Luis Fernando Ruiz, Simón Rodríguez; saldrá un centro educativo del Distrito Pujilí; Vicente León, UE Toacaso; Distrito Salcedo; Trajano Naranjo Iturralde, Mulaló, César Viera, Fiscal Patria, FAE Nro. 5, Marco Aurelio Subía, San José de Guaytacama, Ramón Barba Naranjo y cerrará el Colegio de Bachillerato Primero de Abril.

Olivo, dijo que entre las prohibiciones no deberá realizar en la tribuna ningún tipo de honores con las manos o giros de cuello, el uniforme de los estudiantes que conforman la Banda Rítmica no deberá estar compuesta por boinas, casco, charreteras, pañoletas, entre otros componentes militares, además no presentar mascotas, payasos o comparsas.

Está planificado que el desfile dure entre dos horas a dos horas y media.

Cabe recalcar que la denominación de provincia de León se debe al ínclito jurista y filántropo, Dr. Vicente León Argüelles (Latacunga 17 de enero de 1773, Cuzco- Perú 28 de febrero de 1839), quien donó parte de su fortuna para la fundación del primer colegio de su ciudad natal. (I)