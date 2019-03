Por: Dr. Francisco Herrera Aràuz exclusivo para www.ecuadorinmediato,com Con tan solo mirar el espectáculo que esta semana ha dado JC Trujillo y los transitorios para elegir "a como dé lugar" al Fiscal General del Estado, ha puesto en claro a la nación el gran motivo por el que nos llevaron a la transición: la disputa de cargos para poner a "su" gente, sin respetar leyes o normas y, por sobre todo, sin control ciudadano que les ha enrostrado en su doble moral.

ECUADOR “ESTADO FALLIDO” POR UNA ELECCIÒN DE FISCAL

Con tan solo mirar el espectáculo que esta semana ha dado JC Trujillo y los transitorios para elegir “a como dé lugar” al Fiscal General del Estado, ha puesto en claro a la nación el gran motivo por el que nos llevaron a la transición: la disputa de cargos para poner a “su” gente, sin respetar leyes o normas y, por sobre todo, sin control ciudadano que les ha enrostrado en su doble moral.

Nada peor que se descubran las verdaderas intenciones que tienen los seres humanos, cuando hacen todo lo posible por ocultarlas. Las palabras, sus gestos, sus actos y hasta sus decisiones enojosas, son una muestra real de lo que quieren o aspiran y, hasta llegan al extremo de la mentira, la calumnia, la injuria o la conspiración perversa, para obtener lo que tanto ambicionan, siempre con resultados perversos porque la mala los traiciona en grado sumo. En definitiva “Somos lo que hacemos para ocultar lo que somos”

Ecuador es en estos momentos un “estado fallido” como fruto de la transición.

Han conducido a la nación a esta grave circunstancia por las ambiciones que un grupo de codiciosos funestos pugnan por tener una parcela de poder y, como muestra evidente es el reparto de cargos que entre ellos se ha dado. Si se mira con precisión todos y cada uno de los procesos de designación de las nuevas autoridades de control por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCS-T), se han dado con resultados de pugna, todos y cada uno de los designados. Pareciera ser que todo fue por la “voluntad única y exclusiva” de JC Trujillo y la banda de gallo-hervidos, impuesta a fuerza del amarre, del entronche, del acuerdo político que los pone y saca a conveniencia.

Han desinsititucionalizado al poder político en el país por la manera como han elegido a sus autoridades. A estas alturas del proceso transitorio todas las autoridades elegidas son miradas con absoluta desconfianza por la violación de las leyes, el irrespeto de las normas y la falta de transparencia en los concursos que les convirtieron en funcionarios públicos con deshonra. Todos los que son poder en estas circunstancias son vistos con sospecha de legalidad y ninguna legitimidad.

Imponer, como lo han hecho con la corte constitucional, para nombrar a jueces y magistrados probos les costó muy caro a los transitorios, porque todo salió mal de ese proceso. Así, cambiaron la norma para que sean abogados de cualquier estilo y no constitucionalistas como ellos han clamado. Obviar requisitos, impugnaciones, cuestionantes fue todo un escenario tragicómico que se llenaba de justificaciones y no de razones. Más, lo peor de todo fue el ir a exámenes y sentar un pésimo precedente, ya que los más brillantes magistrados no sacaron más que 14/20 en su nota, y eso las notas más altas, ni se hable de los de 6, eso los deslegitimó en grado extremo, al punto de la burla y deshonra ante la opinión pública. ¿Cómo se sentirán los “Jueces de a 14”?, ¿Cómo estarán ejerciendo la catedra el doctor Salgado Pezantes, presidente de la CC, o sus jueces acompañantes como Ávila Santamaría, Ojeda, Abril y los demás con notas tan mediocres?

¿Por qué un examen y una nota son tan trascendentes a estas horas para nombrar jueces y magistrados? Pues, porque ellos mismos hicieron todo un griterío con esta forma de nombrar a los funcionarios por parte de los Consejos de Participación Ciudadana anteriores. Fueron ellos, los transitorios gallo-hervidos, los que acusaban que de esa manera se eligió al contralor Pólit y otros con concursos amañados. Por eso clamaban que se debían elegirles por sus méritos a ellos y solo a ellos porque eran “los más mejores” y que no debe existir el control ciudadano que los cuestione. Entonces cayeron en su propia trampa, se tomaron su examen propio y ahí tienen los resultados, los fieles reflejos de su mediocridad que les dice a gritos que no se merecen el cargo en el que se han auto sentado. De hecho se los puede enrostrar que se han elegido peor que a Pólit.

Pero, aunque parezca extremo “Lo peor está por venir”. Nada más grave que manipular a la justicia para buscar impunidad, eso transforma en deplorable a un estado fallido a un grado extremo.

Lo que están haciendo con la elección del Fiscal General del Estado es quizás el punto culminante de la deshonra de los transitorios y su proceso. Así, comenzaron por llamar en forma excluyente a los candidatos para que se presenten, a unos los marginaron y a otros les permitieron para disimular un espacio de legalidad. Luego, se dio el proceso de selección en medio del escarnio público propiciado por algunos medios de comunicación que convirtieron en un “reality-show” esta elección, para finalmente pasar al examen, al famoso examen, que determinó que el promedio general fue de 15/20 a los mejores puntuados, dando una impresión verdaderamente penosa de la calidad de funcionarios que se van a elegir, siendo esto hasta un fracaso de las universidades y la práctica profesional del derecho.

Entonces, vino toda una suerte de acciones impresentables de JC Trujillo y sus gallo-hervidos, ya sin disimulo alguno para proyectar la imagen de elegible en la figura de la doctora Diana Salazar. Para empezar, el gobierno hizo gala de su respaldo cuando en meses pasados, junto al asesor-secretario Juan Roldán, se presentó a la funcionaria judicial como directora de la Unidad de Análisis Financiero y Control (UAFE) logrando acuerdos extrajudiciales con Tomislav Tòpic, como si ya fuese la Fiscal General del Estado. Eso fue una mala señal pero dio el indicio que el régimen estaba interesado en explotar la figura de Diana Salazar para futuros fines.

Lo siguiente fue descalificar a los candidatos a fiscal. Uno por uno, desde los mejores puntuados como Merck Benavidez o Xavier Bosques cayeron en el descredito público del lindo canal que se acompasó con la mala boca de JC Trujillo, para ser eliminados de la lista de elegibles. Luego, se evidenció como se ajustaban los “méritos” para que la doctora Diana Salazar aparezca como la primera entre todos los candidatos y se asegure el cargo en su favor, para lo cual –sin pudor alguno- el benemérito doctor descalifique a los demás candidatos esmerándose en ridiculizar al que le seguía a Lady Diana, el doctor Benavidez, y así torcer el concurso, otro más, en favor de la funcionaria a elegir al cargo más importante del ejercicio de la justicia en su parte investigativa principal.

Con lo que no contaron los transitorios es con la honradez de las gentes y el impacto de las redes sociales. No pasaron horas para que la ciudadanía se entere que la doctora Diana Salazar sacó en su examen de conocimientos un pobre 10/20, y que su intervención oral era de una baja calidad profesional, lo que se regó en forma masiva entre videos y publicaciones que demostraban la cuestionada capacidad para que sea elegida Fiscal General del Estado.

Pero, eso no fue suficiente. A rompecincha, sin respeto o consideración con el estado de derecho, esta última semana, la última que tienen los transitorios para seguir violentando las leyes y normas, fue un atropello más al país al evidenciar como se quiere elegir como Fiscal a Diana Salazar, lo quieren hacer por encima de todo. Sin vergüenza alguna los transitorios toleraron que la mala boca de JC sea motivo para ser ausente de las sesiones de impugnación o calificación, justificando en silencio cómplice su imprudencia pero validando un concurso en el que ha intervenido groseramente hasta el hartazgo. De nada han servido los reclamos, de nada las exigencias a que se cumpla la ley, tampoco pasan las impugnaciones a Salazar, dan toda la impresión que ella tiene que ser elegida. Y punto.

Lo que ha ocurrido solo deslegitima a la propia doctora Salazar. Mi crítica no tiene nada personal, es más, en una ocasión la entrevisté y me sorprende que ahora salga en declaraciones públicos con poco sentido de la vergüenza a justificar su nota de 10/20 como una muestra de Honestidad, cuando en el fondo es solo una mediocridad acumulada en un examen que lo reprueba de manera impresentable. ¿Cómo se siente la doctora Lady Diana Salazar con esa nota, con ese resultado que la descalifica? Si la van a elegir de todos modos, denlo por seguro que será el punto más indignante de esta transición, porque, desde ya, ella mismo y con el beneplácito de JC Trujillo, serán los motivos más críticos para que la ciudadanía le llene de sospechas a la actuación de una “fiscal de a 10” que, sinceramente, no se merece la destacada funcionaria por sus ejecutorias en otros momentos dignas de reconocerse. Pero, jugar así con el control ciudadano no se puede permitir para que se burlen de sus principios, y la nación no se merece una fiscal de este tono.

¿Por qué el gobierno de Ecuador y su transición están empeñados en nombrar de esta forma tan grotesca al Fiscal General del estado? La respuesta se la encuentra, así de frente, en la decisión de indagación previa Nº 030-2019-FG que se ha levantado contra el presidente de Ecuador, Lenin Moreno Garcés, su esposa, el negociante Conto Patiño, su hija María y su yerno Xavier Macías, su hermano Erwin Moreno Garcés por el caso de la empresa off-shore INA Invesment, la empresa china Sinohydro y RECORSA, así como el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair. Hay millones de dólares como de sospechas en el fondo del problema denunciado hace meses.

El que la fiscal subrogante Ruth Palacios haya acogido las denuncias del Asambleista Ronny Aleaga contra el mandatario ecuatoriano y su familia y amigos es de alta gravedad, y más aún si esta fiscal manda a que la doctora Diana Salazar como directora de la UAFE entregue con urgencia el manejo de las cuentas de la empresa de Conto Patiño (RECORSA) lo que se había negado hasta el momento. Digo, esta es una razón suficiente para que el poder quiera cooptar la elección de fiscal y dársela a una de las manos más allegadas a ellos ¿Será para evitar la investigación? Que grave es mirar todo este espectáculo deprimente del mercado de las bajezas y presiones para garantizar la impunidad.

Si algo se puede decir del gran motivo por el cual falló la transición es porque, actúan peor de lo que criticaron, con más bajeza y doble moral de la que reclamaron, con las peores actitudes que supuestamente antes nos avergonzaban. Por todo esto Nos han llevado a un estado fallido que no puede elegir decentemente ni siquiera a un Fiscal General del Estado. ¿Hay algo peor? (FHA)

Dr. Francisco Herrera Araúz es Director General de Ecuadorinmediato.com

Ecuamex Agencia productora de contenidos editoriales para @ecuadorinmediato.com 2019

Fuente fotos Archivo Ecuadorinmediato/ElUniverso.com/Twitter