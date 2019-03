EL UNIVERSO (Guayas) El 16% de la red vial estatal tiene garantizado el mantenimiento en Ecuador

La entidad indica que el mantenimiento de estas vías concesionadas con las empresas privadas Panavial y Consur

La red vial estatal tiene 10.132 km de longitud. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) es el encargado de administrar y mantener estos corredores viales, pero un 16% (1.644 km) están delegados al sector público (Prefecturas) y vía concesión al privado.

La entidad indica que el mantenimiento de estas vías concesionadas con las empresas privadas Panavial y Consur y las delegadas a las prefecturas de Guayas, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas “se encuentra garantizado”.

La preocupación principal se centra en el estado del grueso de la red (8.488 km) que está bajo administración directa del MTOP, que con la llegada del invierno presenta daños en algunos tramos como en la vía a la costa que une Guayaquil con Salinas y General Villamil (Playas), la que conduce a Riobamba por Pallatanga o la que va a Manta y Portoviejo en el tramo de la provincia de Manabí.

La entidad asignó $ 100,27 millones del presupuesto de este año para el mantenimiento de la red estatal que está bajo su competencia directa, lo que es insuficiente. Es así que se recurre a endeudamiento como un crédito de $ 192 millones aprobado por la Corporación Andina de Fomento para rehabilitar y mantener en los próximos cuatro años siete corredores viales que suman 1.190 km.

Aunque también se asignan recursos fiscales para vías concesionadas, que si bien están en estado óptimo requieren ampliaciones. Y este año se prevén concursos públicos para el mantenimiento de 400 km por lo que se ejecutan trabajos en varios corredores y así posteriormente delegarlos al sector privado, siempre y cuando tengan flujos de tráfico importantes. Un parámetro es que tengan una circulación de cuatro mil vehículos al día en adelante, según Aurelio Hidalgo, ministro de Transporte y Obras Públicas.

La idea es que al delegarlos al sector privado, este se encargue del mantenimiento y rehabilitación y luego recupere la inversión con el cobro del peaje.

Cobro de peajes desde el 2001

El país ya tiene un camino recorrido sobre el funcionamiento de las concesiones con el cobro de peajes desde el 2001. Hidalgo refiere que el congelamiento de la tarifa a $ 1 por eje dificulta el avance de la delegación vía concesión al sector privado de más tramos por lo que el valor debe revisarse.

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es el punto neurálgico entre la Costa y la Sierra en el que confluyen vías principales, unas concesionadas y otras aún no.

Ampliar a cuatro carriles el tramo de la ruta hacia Alóag concesionado a la Prefectura de Santo Domingo, depende de la terminación unilateral del contrato firmado en la administración del exprefecto Geovanny Benítez por $ 23 millones con el consorcio Tsáchila.

La prefecta actual Andrea Maldonado (AP) inició el proceso judicial porque, según ella, no se acogieron las observaciones del Servicio de Contratación Pública al no habilitarse la participación de empresas extranjeras. El Consorcio Tsáchila presentó una acción de protección para revocar la culminación del contrato, pero la causa fue desestimada.

Para la ampliación y volver a contratar se espera la firma de un crédito con el Banco Ecuatoriano de Desarrollo por lo que las obras aún no empiezan en una vía que soporta 12.000 vehículos diarios.

Uno de sus usuarios es Jimmy Pinargote, chofer de camión pesado que transporta diariamente verduras desde Machachi, en Pichincha, hasta los mercados mayoristas de Santo Domingo. Al pagar el peaje puede tener los servicios de grúa si tiene problemas mecánicos, pero el problema es que la vía es estrecha, aduce. “Si fuera más ancha llego pronto, pero cuando me he varado si me recoge la grúa”, reconoce.

Otra obra esperada es la ampliación a cuatro carriles del paso lateral que bordea Santo Domingo, un bypass construido hace 40 años que conecta con las rutas que van hacia la capital nacional Quito, Esmeraldas, Chone y Quevedo. El Gobierno subió al portal del Sercop la oferta por $24’079.492 para la ampliación de 17,4 km, tramo por el que van un promedio de 33.109 vehículos al día, de los que 4.322 son buses más 4.061 camiones de carga pesada.

Carlos Vera, director provincial del MTOP, dice que este proceso estuvo ya en el portal, pero fue retirado porque el Sercop hizo observaciones debido a que el tramo que une a la vía Alóag con la vía Esmeraldas ya se contempla en el proceso de ampliación licitado por la Prefectura de Santo Domingo.

Fernando Ortiz, presidente de la Cámara Provincial de Transporte de Santo Domingo, indica que la falta de inversión en la red estatal perjudica a la transportación pesada. Y da ejemplos. Las vías Alóag-Santo Domingo y la que une esta última capital provincial con Quevedo, en Los Ríos, son de dos carriles y soportan, agrega, cerca de 50.000 vehículos diarios entre ambas: “El tráfico es lento y cuando ocurren deslizamientos en la Alóag, el retraso lo paga el transportista”.

En el corredor Santo Domingo-Quevedo-Buena Fe-Jujan, que conecta con Guayaquil no hay servicio de grúa al no estar concesionado y hay problemas en las horas pico. “De cinco a siete de la tarde esta vía es intransitable” dice Juan Morocho, que tiene una ferretería en el km 4 y debe trasladar a diario material de construcción.

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) reporta que por el tramo Santo Domingo-Quevedo van 17.000 vehículos diarios y es la que más accidentes de tránsito tiene. De ahí que ese trayecto más el que avanza hasta Jujan, en Guayas, esté en proceso de licitación para delegarlas al sector privado este año.

El impacto de las concesiones

Antes de la inversión vial realizada en la última década en el resto del país, la red estatal del Guayas (que el MTOP delegó a la Prefectura de esa provincia y en la que se cobra peaje desde el 2001) era considerada entre las mejores. El cambio era evidente ni bien se cruzaba el límite provincial.

Aunque ahora una de las limitantes de las vías concesionadas del Guayas es también la estrechez. Estas tienen servicios como el de la grúa que remolcó durante 2018 a 12.419 automotores y dio asistencia mecánica a 799 a cambio del pago del peaje, $ 1 dólar por eje. Por los peajes de estas rutas concesionadas circulan 132.140 autos al día en promedio.

Hacia el sur, el corredor Río Siete-Huaquillas, vía que une Guayas con El Oro, también ya está concesionado desde julio del 2016 a la empresa Convial. En ese trayecto se tiene previsto colocar 2 estaciones de peaje. El primero empezará a operar a partir de mañana 1 de abril próximo a la altura del kilómetro 62, según el MTOP.

En Manabí, uno de los tramos cuyo buen estado se ha mantenido es la ruta Distribuidor El Colorado-Puente Bellavista, que une los cantones de Manta con Portoviejo. Es la única ruta estatal de esa provincia que el MTOP ha delegado al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. Este último la concesionó en 2009.

El usuario Daniel Muñoz sostiene que sí hay rehabilitación oportuna, pero Gelacio Zambrano dice que persiste la falta de iluminación. Un promedio de 13.000 vehículos al día pasan por esa ruta. Su estado contrasta con varios trayectos de la ruta Montecristi-Jipijapa-La Cadena, que aún no está concesionada ni delegada al sector privado, en donde incluso se observan baches que pasan desapercibidos por las noches como en el km 1 de la vía Montecristi-Jipijapa.

Los siete corredores que se rehabilitarán y mantendrán por 4 años con crédito de la CAF

1.- Y de Calderón-Tachina-San Mateo; Paso Lateral Tachina.

2.- Y de Baeza-Narupa-Tena; Narupa-Puente Huataraco.

3.- Riobamba-Guamote-Alausí-Chunchi-Río Angas.

4.- Pedernales-Cojimíes; El Carmen-Chone-Tosagua.

5.- Balbanera-Pallatanga-Cumandá.

6.- Baeza-Reventador-Simón Bolívar-Lago Agrio.

7.- Biblián-Zhud-Río Angas; Zhud-Cochancay-El Triunfo. (I)